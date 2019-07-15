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藍初選今揭曉 5選將喊團結…郭陣營：沒說過要脫黨

2019-07-15 00:14聯合報 記者鄭媁、劉宛琳／台北報導

高雄市長韓國瑜是否能代表國民黨參選總統，今公布初選結果。 圖／聯合報系資料照片
高雄市長韓國瑜是否能代表國民黨參選總統，今公布初選結果。 圖／聯合報系資料照片
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韓平常心 朱憂「唯一變數」

國民黨今天公布總統初選結果，為求公開透明，黨中央上午八點拆封民調資料，開放媒體拍攝，以昭公信，至於資料處理與加權統計作業全程直播，預計十一點由黨主席吳敦義主持，舉行記者會公布二○二○國民黨總統提名人 。

黨中央和五位參選人昨天都不約而同齊喊團結。韓國瑜昨晚說，「保持平常心，就是我現在的心境」，至於民調公布後，會不會擔心有人脫黨參選，他說，「希望大家能夠團結起來，共同為中華民國奮鬥，為了下一代好好打拚」。新北市前市長朱立倫也說，現在「唯一的變數就是國民黨能不能團結」，現在講任何變數，倒不如今天開始全黨大家放下成見團結一致。

國民黨總統初選今公布，參選人郭台銘未來動向備受矚目。 記者黃義書／攝影
國民黨總統初選今公布，參選人郭台銘未來動向備受矚目。 記者黃義書／攝影
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王金平：不會脫黨參選

鴻海前董事長郭台銘日前因未簽署初選公約爭議，加上近日「郭柯配」傳言，甚至在初選民調最後階段向韓國瑜喊話說出「算大哥拜託你」，遭外界質疑是在為初選後脫黨預留伏筆。不過，郭台銘陣營昨駁斥，郭台銘從未說過要脫黨，根本是被特定陣營操作的結果。立法院前院長王金平昨天也表示，他不會脫黨參選。

郭台銘說，脫黨是假設性問題。他強調，現在台灣的中華民國，「我們要認同」，最重要的是要贏得這次選舉。

國民黨總統初選今揭曉，參選人朱立倫（中）強調國民黨要團結。 記者王敏旭／攝影
國民黨總統初選今揭曉，參選人朱立倫（中）強調國民黨要團結。 記者王敏旭／攝影
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郭、朱不出席黨部記者會

吳敦義在臉書表示，只要勝出的人全黨上下就會全力支持，他作為黨主席也一定會團結全黨打贏明年的選戰，唯一目標就是二○二○重返執政。國民黨立院黨團也希望，五位參選人都能表現民主風度，以黨內團結面對總統大選挑戰。

黨中央邀請五位參選人出席，盼展現大團結氣勢，韓國瑜、周錫瑋、張亞中確定出席，朱立倫和郭台銘皆規劃自行舉行記者會。

韓粉準備鞭炮 為韓加油

國民黨中央委員徐正文原本號召韓粉至黨中央前等待最後結果，不過，韓國瑜一再呼籲支持者理性、要愛與包容，徐正文最後決定帶著許多高雄北上的韓粉移師別處，還準備鞭炮為韓國瑜加油。

朱立倫今天中午自行舉行記者會，雖不參加黨部記者會，朱立倫表示，初選結果就算不是他，他也會支持黨提名的候選人。郭台銘也不出席黨部記者會，預定今天下午自行舉行記者會。

民調2020選舉

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