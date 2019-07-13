喊話韓國瑜…郭台銘「拜託說」 脫黨伏筆？

國民黨總統初選參選人郭台銘向韓國瑜喊話，「大哥先做四年」、「就算大哥拜託你」，引發不同解讀。記者許正宏／攝影 分享 facebook

國民黨總統初選民調最後兩天，參選人郭台銘最後衝刺火力全開，前晚接受電視政論節目訪問，還向高雄市長韓國瑜最後喊話，「大哥先做四年」、「就算大哥拜託你」。韓國瑜昨在高雄受訪時表示，「Big surprise！很訝異！」民調星期天晚上就截止了，一切靜待民調結果出來再說。

郭台銘昨表示，不是他個人的選情告急，他是憂心中華民國的未來而提出呼籲，「中華民國的命運、台灣同胞的命運，只有大家體認團結、三贏，而主導發球權在韓國瑜手上」，「韓國瑜要決定自己的歷史定位，需要好好斟酌一下。」

郭台銘指出，「韓粉」愛恨分明、排他性強，很難吸納淺藍、淺綠及白色選民的選票，這段時間韓國瑜的民調被灌高，但可能大選時就沒有了，巨大的民意落差沒有被表示出來，這就是「養套殺」；現在基層也都擔心立委選情，大家都很緊張，面對「高雄要保得住、立委要過半、總統要選得上」的三贏，大家要好好思考，「整體贏才是最重要的」。

郭台銘坦承，現在他在民調上有落後危機、非常告急，「如果說這兩三天，我密集的跟大家來講，說不定會有石破天驚的變化也不一定」。

針對外界解讀砲火全開是為初選後脫黨參選預留伏筆，郭台銘表示，他現在只專注在初選上，會努力到十四日晚上，等到十五日公布民調結果，他看到民調數字後，才會開始思考下一步要怎麼走，「十五日將發表重要的參選感言與未來方向」。

被問到若是萬一無法代表國民黨參選，是否考慮用別的方法在台灣政壇上扮演角色？郭台銘表示「對」，就是大家要以經濟掛帥為主軸，考慮成立促進經濟的工作團體。

國民黨總統初選民調十四日晚間結束，十五日上午完成資料統計後，預計十一時正式舉行民調公布記者會，宣布民調勝出的總統提名人選，黨主席吳敦義昨天指示黨中央邀請五位參選人共同出席，韓國瑜允諾將親自出席記者會，郭台銘、朱立倫未決定。

另關注的是，郭台銘今天在彰化行程，將在員林市成立第一個「台銘之友會」，也形同宣示初選後仍將走自己的路，持續在藍營扮演關鍵角色。

韓國瑜昨表示對郭台銘「拜託說」很訝異，一切靜待民調結果出來再說。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

古坑農舍 韓：該怎麼辦就怎麼辦

【記者陳雅玲、徐如宜、楊濡嘉／連線報導】高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位在古坑的農舍主建物被質疑有違建，經會勘後，雲林縣府農業處認定農地未農用，要求限期改善，李佳芬日前自行拆除的主建物外違建，也已補繳空汙處理費二千七百三十九元。

外界質疑是因雲林縣長張麗善與韓私交不錯才未積極查處農舍違建。韓國瑜昨天表示，法律之前人人平等，這與私交、公交一點兒關係都沒有，依法行政 ，該怎麼辦、就怎麼辦。