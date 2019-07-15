韓國瑜代表國民黨拚大選！看6家媒體民調「韓蔡柯」比較

2019-07-15 10:48 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜代表國民黨（右）出線參選，將對決現任總統蔡英文。 圖／本報系資料照（記者王騰毅、陳柏亨／攝影) 分享 facebook

2020總統大選國民黨稍早公布初選民調結果，現任高雄市長韓國瑜大勝，據最後統計數字韓國瑜以民調總平均數44.805％對27.73％，大勝第二名的郭台銘，朱立倫總平均數約為17.9％。韓國瑜將對上民進黨現任總統蔡英文，至於台北市長柯文哲對於是否參選，至今尚未鬆口，聯合新聞網則幫大家整理了從6月22到7月11日，6家媒體、政黨公布的最新的選情調查結果，根據《聯合報》、《TVBS》、《綠黨》、《台灣指標民調》、《美麗島電子報》、《蘋果新聞網》6家民調結果，若是蔡英文、韓國瑜、柯文哲最後一起競爭大位，目前是多半是韓國瑜支持度領先蔡英文，差距落在0.1至24.3個百分點之間。而柯文哲則是敬陪末座。

聯合報系民意調查中心：韓國瑜35％、柯文哲26％、蔡英文22％

聯合報6月28日公布的調查發現，蔡英文在各種競爭組合度和5月中旬差不多，柯文哲支持度下滑6-7個百分點，目前藍營不論派出韓國瑜或是郭台銘，聲勢都略為領先蔡英文和柯文哲，但三方爭霸以韓國瑜勝算較高，支持度為韓國瑜35％、柯文哲26％、蔡英文22％。

TVBS：蔡英文37％、韓國瑜29％、柯文哲20％

根據《TVBS》6月22日公布的民調顯示，蔡英文37％嬴韓國瑜的29％、柯文哲20％，蔡英文支持度較5月8日時上升12個百分點至37％，韓國瑜下滑了10個百分點至29％，柯文哲也下滑了6個百分點為20％，蔡英文總統的支持度上升，首度領先韓國瑜、柯文哲。

綠黨：韓國瑜43.5％、柯文哲21％、蔡英文19.2％

綠黨7月11日公布最新民調，針對韓國瑜、蔡英文、柯文哲三腳督對比時，蔡英文以19.2％落居第三，韓國瑜以43.5％拿下第一，而柯文哲則是21％。但綠黨也表示，這次調查出現韓粉、綠營支持者反串，出現藍營樣本大增的偏誤狀況，總統蔡英文和柯文哲支持度都大幅下滑，有可能是因為部分柯粉英粉有灌票給韓國瑜。

台灣指標民調：韓國瑜35.7％、蔡英文26.7％、柯文哲21.2％

台灣指標民調7月4日公布調查，顯示韓國瑜、蔡英文、柯文哲三方競選時，韓國瑜35.7％、蔡英文26.7％、柯文哲21.2％，都不支持者有9.1%，未明確回答為7.3％。和6月20日公布的民調比起來，韓國瑜下滑了4.3個百分點、蔡英文下滑了1.3個百分點，柯文哲下滑了1.7個百分點，三方都下滑。

如果是韓國瑜、郭台銘、蔡英文、柯文哲四方競選，支持度為韓國瑜30.2％、蔡英文22.9％、郭台銘21.2％、柯文哲14.5％，都不支持者有4.8％，未明確回答為6.3％。

蘋果新聞網：韓國瑜36.3％、柯文哲23.0％、蔡英文22.8％

根據《蘋果》7月9日民調結果，韓蔡柯3人，36.3％支持韓國瑜、23.0％支持柯文哲，22.8％支持蔡英文，若國民黨派出郭台銘參選，則會有27.4％支持郭台銘、21.3％支持蔡英文、21.0%支持柯文哲，民調結果顯示，柯文哲即使加入選戰，國民黨若是由韓郭出馬，還是能順利替國民黨嬴得大選。

若是只有藍綠對決，韓國瑜則是以42.1％領先蔡英文的34.5％。

美麗島電子報（僅為高雄市民調）：蔡英文31％、韓國瑜30.9％、柯文哲19.3％

美麗島電子報7月2日調查顯示，韓國瑜、蔡英文、柯文哲3人競逐的支持度為，蔡英文31.0%、韓國瑜30.9%、柯文哲19.3%，和5月高雄民調比起來，蔡英文增加3.2個百分點，韓國瑜下滑1個百分點、柯文哲也下滑了5.3個百分點，調查顯示高雄市民對蔡英文和韓國瑜的支持度不分軒輊，而且都暫時領先柯文哲。

但如果只有韓國瑜、蔡英文兩人對決的話，蔡英文顯示結果是43.4％勝於韓國瑜的36.7％，差距比起有柯文哲參選還大。