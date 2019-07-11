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國民黨月底開全代會 刪「總統兼黨主席」條款

2019-07-11 00:15聯合報 記者鄭媁／台北報導

國民黨黨章研修小組達成共識，將刪除「總統兼任黨主席」條款。 圖／聯合報系資料照片
國民黨黨章研修小組達成共識，將刪除「總統兼任黨主席」條款。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨總統初選競爭激烈，但國民黨中央仍忙著為選後布局。國民黨全代會廿八日召開，除了正式通過總統提名人，並將討論黨章修正案。黨務人士表示，經黨章研修小組討論達成共識，將刪除「總統兼任黨主席」條款，以及新增黨主席指定五席縣市長為中常委。

兩案最快在下周三中常會通過，並在全代會最後議決。由於黨主席吳敦義未參加此次總統初選，而刪除「總統兼任黨主席」條款，被外界視為是吳敦義的黨主席保衛戰。

知情人士指出，昨天召開第二次黨章研修小組會議，針對黨章中，刪除規定總統兼任黨主席的條文，落實黨歸黨、政歸政的原則，獲得內部共識。

中常委曾文培認為，刪除總統兼任黨主席規定是有理由的，考量過去每一個兼任黨主席的總統都以敗選收場，可見兼任黨主席對執政來說未必是好事；且總統受限許多規定無法登陸，若總統不兼任黨主席，黨主席一樣可以出席國共論壇和其他兩岸交流活動，協助總統分擔兩岸事務，「外界解讀成是為誰修正黨章都太政治化。」

也有中常委表示，過去黨提名的總統候選人多是黨主席，如此一來，「總統為當然黨主席」霸王條款問題不大，當選續做、落選請辭，但吳敦義這次確定不參選總統，明年敗選請辭；若勝選還要提前下台，並不合理。

另外，為落實黨內造化，黨代表積極推動縣市長全數列為指定中常委，同樣可望在下周中常會通過；知情人士表示，應會以六都或北部縣市長為優先徵詢對象。

立委選舉部分，國民黨在七十五席立委選區中，已完成五十八個選區提名，剩下十七席被視為艱困選區，主要落在雲林、嘉義、台南地區，黨務人士表示，將以協調式初選模式提名，目前已有幾個選區開始作業，也有一些選區尚無合適人選；因此，立委提名作業不會在全代會前全數完成。

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