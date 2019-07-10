影／民調衝刺 朱立倫憂：特定的粉現正處於情緒

新北市前市長朱立倫上午舉行「團結的最好」記者會，衝刺初選民調，這也是他連續三日記者會的最終場。朱立倫表示，讓人憂慮的是「非韓不投」或「非郭不投」的比率約4%到10%不等，這可能就是影響2020大選的關鍵。

朱立倫呼籲說，特定的粉現在正處於情緒上，可能讓民調偏頗失真，藍軍應思考，最後誰出線能整合團結，帶領國民黨爭取勝利。

外界質疑朱立倫猛打民調第二的郭台銘，是懷疑朱立倫和民調第一的韓國瑜有利益交換。朱立倫說，這樣的污衊、污辱沒有任何意義，朱立倫未與任何一位參選人在初選開跑後有私下接觸。