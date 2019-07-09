評日韓貿易戰 郭台銘：應結合日本

2019-07-09 14:06 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



「這個問題問到專業的人了！」國民黨總統初選參選人郭台銘9日出席身障保險記者會，接受本報記者提問，日韓貿易戰對台灣的影響，郭台銘指出，日本、台灣、韓國三者在科技產業中，已是不可分割的命運共同體，台灣未來須留意的關鍵是如何與日本的半導體隱形冠軍結合，才能互利。

日韓科技戰

郭台銘指出，日韓貿易戰中，因為某些政治因素造成韓國拿不到關鍵半導體原料，日本有很多半導體隱形冠軍，像是半導體切割、研磨機械，顯示經濟戰爭的背後是科技戰爭，更是科技的整合。

「我的競爭對手，同時也是好友李在鎔日前親自跑到日本。」郭台銘提到，日韓貿易戰是東北亞供應鏈的重塑，三星電子副會長李在鎔7日特別飛抵東京，謀求電子關鍵材料貨源。

郭台銘說，能讓三星這樣的大財團董事長，親自跑到日本請求繼續供貨，凸顯「北接日本」的重要性，因此，他再次重申他的治國計畫：東進美國、西和中國、北接日本、南拓印度，他強調，日韓貿易戰是台灣很好的機會。

與日本結合

他表示，不管貿易戰的結果如何，目前貿易戰情勢變化速度很快，他以「天下武功唯快不破」作比喻，他認為，未來我國領導人必須要懂經濟、科技，整合速度要夠快，並決定台灣未來要發展那些科技和產業，尤其如何與日本的半導體隱形冠軍結合，讓台灣變成不可被忽視的經濟力量。

從中美貿易戰到日韓貿易戰，郭台銘預言，未來科技發展及架構面向將從G20變成G2再變成小G2，將會是美國與中國大陸競爭各自訂出來的規格標準，未來的世界會是「One world、Two systems」。他強調日韓未來在高科技領域同樣也是競逐賽。

談到日韓貿易戰之間，日本會選擇向台灣靠攏還是韓國？郭台銘說：「這中間牽涉到許多戰略問題，由他主政將讓台灣很快了解世界動態，預知問題並解決問題。」

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