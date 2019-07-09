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身障保險率低 郭台銘設百億基金

2019-07-09 13:40台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

「成立100億身心障礙人士保險基金，我3秒鐘就決定。」國民黨初選參選人郭台銘9日召開記者會，主張以100億元為初期基金，讓公益性質的保險公司提供身障者保險。台灣公義聯盟理事長鄭龍水回應，依法保險業不得無故拒保身障者，但除了法律之外，政府目前並無實際作為。

身障者納保率低

淡大風險管理與保險學系副教授副教授郝充仁引述指出，全台身障人士約117萬人，身障者納保人數103年至108年共11萬人，僅佔身障總人數的10分之1。根據中華民國壽險公會統計，國人投保率約250%，相當於一人有2.5張保單，對比身障者僅0.1張，兩者相差是25倍，且身障者的保單金額均僅50萬。

「身障者不是爭取差別對待，僅是要爭取與一般人相同的權利！」台大社工系教授古允文表示，台灣雖已加入聯合國身障者公約，但一般人能買保險，身障者卻時常買不到，與聯合國精神相違背。他強調，並非只有身障會遇到被保險排擠的問題，一般人或家人也遭逢生病、意外，因此也是為社會大眾爭取平等的納保權。

身障者淪保險孤兒

台灣公義聯盟理事長鄭龍水透露，自己曾多次被保險公司拒保，淪為保險孤兒，他為身障者的基本權益向金管會表示沉痛抗議，其次，他也提出三大質疑：台灣有117萬名身障者，為何納保率僅1成？為何即使納保，保額平均卻僅50萬，只夠付喪葬費？身障者被拒保，金管會有無依法懲處過任何一家保險公司嗎？

「98年想買人生中第一張保險，卻被公家保險單位委婉拒絕。」前立委徐中雄透露，吃閉門羹後立即返回立院修法，經過多次協商與協調勉強設立微型保險，將身障者加入保險系統，無奈多年後，如今數據仍顯示，我國身障保險沒進步。

郭：調撥社福基金

「成立100億身心障礙人士保險基金，我3秒鐘就可以決定。」郭台銘致詞時，主張投入100億成立身障保險基金或專責保險公司，只要領有身心障礙手冊的身障者就能投保，未來將一步步實現壽險、意外險、醫療。至於經費來源，郭台銘說，可調撥社福基金或公益彩券盈餘。

郭台銘強調，身障保險不是一門生意，而是社會正義，保險公司因為利益而不敢做，未來就讓政府來做。他提到，過去保險業用理賠機率計算，如今有AI、大數據，因此應改變計算理賠率方式，並導入健康大產業，他強調，未來的保險業對國家不一定是賠錢生意。

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