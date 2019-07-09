曾馨瑩首度上政論節目 透露郭台銘選總統「一封簡訊告知」

2019-07-09 11:49 聯合新聞網 綜合報導



國民黨黨內初選候選人郭台銘首度偕同妻子曾馨瑩參加政論節目。圖擷自 YouTube 分享 facebook

國民黨總統初選民調8日至14日正式展開，黨內初選候選人郭台銘昨首度偕同妻子曾馨瑩參加政論節目。曾馨瑩在節目上爆料郭台銘決定參選只有「一封簡訊告知」，連討論的空間都沒有，讓她一度負氣離家出走。

郭台銘8日首次偕同妻子曾馨瑩參加政論節目《平論無雙》。面對主持人犀利的提問，郭台銘一開始便表示曾馨瑩不喜歡拋頭露面，為了上政論節目「情緒調整了好幾小時」。

當曾馨瑩被問到郭台銘宣布參選總統，是否有事先告知時。只見曾馨瑩轉頭問了郭董「我可以說實話嗎？」才透露郭董當時「沒有告訴我」。然而郭董對此則反駁，當時自己在東京做了參選總統的決定，並且發了短訊給曾馨瑩，郭董認為「這個就是告訴」。曾馨瑩解釋，由於當時認為等郭台銘回台兩人還可以討論，沒想到郭董隔兩天便對外宣布，才導致她氣得離家出走。

曾馨瑩也表示，郭台銘過去當老闆只需要一聲令下，現在則需要傾聽很多不同的意見。曾馨瑩認為，郭董可以犧牲自己做這樣的事情，也是讓她後來轉變「不得不支持」郭董的原因。

至於外界拿曾馨瑩和韓國瑜夫人李佳芬比較，認為李佳芬幫韓國瑜「加分」（佳芬）不少，主持人問她是否對此感到壓力？曾馨瑩則稱讚李佳芬EQ非常高，應對進退非常大方，值得學習。但她也透露朋友曾經對她說：「你很重要，有你才會贏（瑩）」，表示大家都是支持老公，自己「完全沒有壓力」。