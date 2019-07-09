韓國瑜倡國軍徵募並行 郭批過時朱打臉

2019-07-09 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄報導



高雄市長韓國瑜（右）建議徵兵募兵並行，遭總統蔡英文批評，韓回嗆蔡只知道「嘴巴嗆中」。圖為韓昨與高市議會國民黨團會面。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜建議國軍「徵兵募兵並行」，遭總統蔡英文批評「對整體國軍兵源理解不足」，高市府新聞局昨發聲明，韓嗆說，募兵的兵源很快就要捉襟見肘，蔡英文沒有解答人民對國家戰力的疑惑，只知道「嘴巴嗆中」，在國防問題上粉飾太平。

蔡酸韓「對國軍兵源理解不足」

韓國瑜質疑，據國防部規劃，國軍總員額是廿一萬五千人，但去年新生兒數只有十八萬一千人、男嬰可能只有九萬人，出生率是廿年前的六成；從人口結構來看，募兵兵源捉襟見肘是很快就要面對的問題，總統卻不回答這個問題，只用淺薄的文字混過去，「不是把國家安全當兒戲嗎？」

韓國瑜認為，國防部應有十年期以上的兵力動態評估機制，此評估包括未來戰爭形態、軍事威脅、國家財力，並搭配人口結構中年齡與性別的預估，才能精確規劃出我國未來戰力。

韓回擊蔡：只知道嘴巴嗆中

韓國瑜還怒指，國防不只是軍人的責任，重點還有「全民心防」，蔡英文只知道「嘴巴嗆中」，好像很敢、很辣，但沒培養出人民奮力抗敵、同舟一命的感覺，不然怎會讓ＡＩＴ、智庫，甚至美國國務院的官員，認為台灣「缺乏自我防衛的決心，危機意識不夠？」希望蔡英文嗆中的時候重點在「全民心防」，而不是圖個嘴巴爽騙選票。

【記者鄭媁／台北報導】國民黨總統初選參選人韓國瑜提倡徵募並行，初選參選人郭台銘昨也對兵役制度提出看法，強調現今國防要的是「國防戰力而不是國防人力」，以前動輒幾十萬大軍列陣的時代早已過去，現代化的國軍應該是添購最先進的科技武器，建立可恃戰力才是正確方向。

新北市前市長朱立倫也批評韓國瑜主張徵募兵並行，被打臉已是現行制度，未來要如何調整政見，必須提出完整論述。

郭台銘表示，少子化是現階段台灣面臨的國安問題，台灣社會禁不起再恢復徵兵制所帶來的勞動力短缺衝擊，時代在進步，科技在進步，短兵相接的戰爭已經不是戰爭常態，兵不在多而在精，發展高科技武器已是趨勢，打造科技的國軍才是正途，應該增強的是國防戰力而不是國防人力，韓市長的看法過時了。

郭台銘指出，少子化的問題不解決，就提出恢復徵兵制的看法是草率而且不負責的，再恢復徵兵社會及產業的勞動力將會大受衝擊，不但產業界很難調適，年輕人和家長也無法接受這樣的國防政策大轉彎。

國防部：現行兵制徵募並行

【記者程嘉文／台北報導】針對高雄市長韓國瑜主張「徵兵不能完全廢除」，國防部昨表示，明年底部隊編現比可達九成目標，現行兵制不叫「全募兵」而是「徵募並行」，役男仍須接受四個月軍事訓練，納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」目的。

國防部說，徵兵制是憲法規範，未予廢除，推動募兵的目的，是招募「役期長、意願強、經驗熟」的人力，組建量適、質精、戰力強之現代化部隊。而在後備軍人方面，一〇六年至一〇八年歷次教召，年平均報到率均達百分之九十八以上。