親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
中市出招抗空汙
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

韓國瑜倡國軍徵募並行 郭批過時朱打臉

2019-07-09 00:15聯合報 記者林伯驊／高雄報導

高雄市長韓國瑜（右）建議徵兵募兵並行，遭總統蔡英文批評，韓回嗆蔡只知道「嘴巴嗆中...
高雄市長韓國瑜（右）建議徵兵募兵並行，遭總統蔡英文批評，韓回嗆蔡只知道「嘴巴嗆中」。圖為韓昨與高市議會國民黨團會面。 記者蔡孟妤／攝影
分享
高雄市長韓國瑜建議國軍「徵兵募兵並行」，遭總統蔡英文批評「對整體國軍兵源理解不足」，高市府新聞局昨發聲明，韓嗆說，募兵的兵源很快就要捉襟見肘，蔡英文沒有解答人民對國家戰力的疑惑，只知道「嘴巴嗆中」，在國防問題上粉飾太平。

蔡酸韓「對國軍兵源理解不足」

韓國瑜質疑，據國防部規劃，國軍總員額是廿一萬五千人，但去年新生兒數只有十八萬一千人、男嬰可能只有九萬人，出生率是廿年前的六成；從人口結構來看，募兵兵源捉襟見肘是很快就要面對的問題，總統卻不回答這個問題，只用淺薄的文字混過去，「不是把國家安全當兒戲嗎？」

韓國瑜認為，國防部應有十年期以上的兵力動態評估機制，此評估包括未來戰爭形態、軍事威脅、國家財力，並搭配人口結構中年齡與性別的預估，才能精確規劃出我國未來戰力。

韓回擊蔡：只知道嘴巴嗆中

韓國瑜還怒指，國防不只是軍人的責任，重點還有「全民心防」，蔡英文只知道「嘴巴嗆中」，好像很敢、很辣，但沒培養出人民奮力抗敵、同舟一命的感覺，不然怎會讓ＡＩＴ、智庫，甚至美國國務院的官員，認為台灣「缺乏自我防衛的決心，危機意識不夠？」希望蔡英文嗆中的時候重點在「全民心防」，而不是圖個嘴巴爽騙選票。

【記者鄭媁／台北報導】國民黨總統初選參選人韓國瑜提倡徵募並行，初選參選人郭台銘昨也對兵役制度提出看法，強調現今國防要的是「國防戰力而不是國防人力」，以前動輒幾十萬大軍列陣的時代早已過去，現代化的國軍應該是添購最先進的科技武器，建立可恃戰力才是正確方向。

新北市前市長朱立倫也批評韓國瑜主張徵募兵並行，被打臉已是現行制度，未來要如何調整政見，必須提出完整論述。

郭台銘表示，少子化是現階段台灣面臨的國安問題，台灣社會禁不起再恢復徵兵制所帶來的勞動力短缺衝擊，時代在進步，科技在進步，短兵相接的戰爭已經不是戰爭常態，兵不在多而在精，發展高科技武器已是趨勢，打造科技的國軍才是正途，應該增強的是國防戰力而不是國防人力，韓市長的看法過時了。

郭台銘指出，少子化的問題不解決，就提出恢復徵兵制的看法是草率而且不負責的，再恢復徵兵社會及產業的勞動力將會大受衝擊，不但產業界很難調適，年輕人和家長也無法接受這樣的國防政策大轉彎。

國防部：現行兵制徵募並行

【記者程嘉文／台北報導】針對高雄市長韓國瑜主張「徵兵不能完全廢除」，國防部昨表示，明年底部隊編現比可達九成目標，現行兵制不叫「全募兵」而是「徵募並行」，役男仍須接受四個月軍事訓練，納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」目的。

國防部說，徵兵制是憲法規範，未予廢除，推動募兵的目的，是招募「役期長、意願強、經驗熟」的人力，組建量適、質精、戰力強之現代化部隊。而在後備軍人方面，一〇六年至一〇八年歷次教召，年平均報到率均達百分之九十八以上。

民調2020選舉韓國瑜郭台銘朱立倫
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

朱立倫諷郭台銘不懂財稅ABC

2019-07-09 03:17

韓國瑜批棄保：蜉蝣撼大樹 影響不大

2019-07-09 00:30

攤商怨台北市漲租 向王金平高喊「總統凍蒜」

2019-07-08 21:26

韓國瑜倡徵募兵並行 郭台銘：過時了！

2019-07-08 21:05

國民黨初選今起跑 李正皓：兩大因素讓韓國瑜佔優勢

2019-07-08 20:26

朱立倫自扮訪員要朱粉答全名 不行答「正常倫」、「朱朱倫」

2019-07-08 19:51

郭台銘：政府幫企業賺錢、企業幫員工加薪

2019-07-08 19:40

影／憂民進黨灌票給韓國瑜 郭台銘：因我最難應付

2019-07-08 19:32

郭台銘與青年直播 分享高薪秘訣

2019-07-08 19:17

綠營灌票韓國瑜？ 郭台銘：打賴清德那套別用在我身上

2019-07-08 18:34

控民進黨發動「沒瑜吃蔡」 郭台銘：我非常緊張

2019-07-08 18:33

國民黨初選可能作弊嗎？黃暐瀚整理4點得出這個結論

2019-07-08 18:15

郭台銘指韓國瑜朱立倫未親簽公約 國民黨：全是本人簽

2019-07-08 17:23

為何要5參選人一起簽公約？ 葉元之爆郭台銘目的

2019-07-08 16:55

影／傳郭台銘未簽初選公約恐脫黨參選 郭駁：假議題

2019-07-08 16:42

藍營若有人脫黨選總統 李柏毅要綠營美女請雞排

2019-07-08 16:18

影／再槓少子化政策 朱立倫嗆郭台銘：不要再瞎掰鬼扯

2019-07-08 16:09

郭台銘憂民調被綠操作 韓國瑜：人民會自己判定

2019-07-08 15:57

郭台銘有意助登革熱 時值初選太敏感

2019-07-08 15:11

朱立倫參觀「航海王特展」 暢談動漫、核四

2019-07-08 15:09

藍總統初選民調登場 王金平盼在公平基礎上完成

2019-07-08 14:33

朱：若當選總統 啟動二次轉型正義

2019-07-08 14:17

郭台銘：唯我能創三贏 愛國已繳稅4,000億元

2019-07-08 14:15

團結公約簽不簽？ 郭台銘、朱立倫互嗆

2019-07-08 14:10

陪朱立倫慈惠宮參拜、加油 侯友宜：祝福他心想事成

2019-07-08 14:09

王金平很晚才受邀反鐵籠公投 朱立倫：立場都一樣

2019-07-08 14:07

郭台銘籲一起簽公約 朱立倫：你趕快簽了就好

2019-07-08 13:56

籲別讓民進黨操控藍初選 朱立倫：他們最怕的是我

2019-07-08 13:54

7月15日滅國瑜黨？謝寒冰：若真殲滅，國民黨只能觀落陰

2019-07-08 13:19

參拜板橋慈惠宮較勁郭董？朱立倫：媽祖是全民的

2019-07-08 13:11

蔡英文不收中華民國帽 郭台銘想到機場塞給她

2019-07-08 12:19

韓、郭對撞不可避免 徐永明：周美青可能會被請出動

2019-07-08 12:12

徐永明：韓粉綁架國民黨 韓郭火車對撞不可避免

2019-07-08 12:08

郭台銘喊「選情告急」 批民進黨反操作民調灌票韓國瑜

2019-07-08 12:00

嗆「棄朱保郭」不夠意思 朱立倫籲郭台銘別再瞎掰鬼扯

2019-07-08 11:54

郭台銘籲5個人一起簽參選公約 不要陷他於不義

2019-07-08 11:44

朱立倫：當總統推二次轉型正義 要懲處違法官員

2019-07-08 11:37

影／挺0到6歲國家養政見 「虧雞」：我選市長已提出

2019-07-08 11:37

衝刺慈惠宮挑戰郭台銘 朱立倫：媽祖不是用來托夢的

2019-07-08 11:26
看更多

熱門文章

韓粉不滿霸免煎餅飆罵女學生 她臉書PO文還原現場對話

2019-07-08 11:02

被酸政壇第一福將…蔡英文撿到那些槍 傷的都是誰？

2019-07-08 08:00

軍公教調薪案本周登場 全教總：加薪11％不為過

2019-07-08 19:12

綠白灌票？孫大千：他們最害怕的候選人就是韓國瑜

2019-07-08 08:09

謝龍介在民進黨總統初選中支持這個人 理由超爆笑

2019-07-08 12:50

韓國瑜農舍爭議 林濁水酸：選總統不能拆太多

2019-07-08 08:15

約束楊秋興攻擊韓國瑜？郭台銘：我跟他一點關係都沒有

2019-07-08 10:36

柯文哲決定了？鍾小平：副市長在上海說柯會選2020

2019-07-08 18:00

全國電力備載達16% 盧秀燕喊話中央「讓中火除役」

2019-07-08 10:32

蔡英文真可輕取韓國瑜？ 周奕成：錯誤的看法

2019-07-08 10:47

國民黨初選可能作弊嗎？黃暐瀚整理4點得出這個結論

2019-07-08 18:15

7月15日滅國瑜黨？謝寒冰：若真殲滅，國民黨只能觀落陰

2019-07-08 13:19

前朝官員唱衰高雄 韓國瑜：衝經濟她卻不爽，該吃藥了

2019-07-08 20:34

韓國瑜主張徵兵不可廢 國防部千字文回應

2019-07-08 12:22

批「棄朱保郭」傳聞 朱立倫：大家是隊友太不夠意思

2019-07-08 10:53

國民黨初選今起跑 李正皓：兩大因素讓韓國瑜佔優勢

2019-07-08 20:26

郭台銘喊「選情告急」 批民進黨反操作民調灌票韓國瑜

2019-07-08 12:00

韓、郭對撞不可避免 徐永明：周美青可能會被請出動

2019-07-08 12:12

李佳芬名下建物遭指違建 主屋前2樓建物已拆除

2019-07-08 12:04

為何要5參選人一起簽公約？ 葉元之爆郭台銘目的

2019-07-08 16:55

蔡英文回嗆郭台銘送國旗帽 「我不是他的員工」

2019-07-08 16:03

韓國瑜提倡徵兵、募兵並行 王金平：徵兵要怎麼徵？

2019-07-08 14:16

藍營若有人脫黨選總統 李柏毅要綠營美女請雞排

2019-07-08 16:18

租屋神秘被質疑？韓國瑜：歡迎來泡茶聊天

2019-07-08 15:59

郭台銘指韓國瑜朱立倫未親簽公約 國民黨：全是本人簽

2019-07-08 17:23

傳藍營議員不滿市府服務 韓國瑜：調整改進

2019-07-08 16:00

蔡英文嗆「不是他員工」 郭台銘：但我是納稅人

2019-07-08 18:00

綠營灌票給韓國瑜？黃偉哲：沒事幹嘛黑民進黨

2019-07-08 15:03

「罷韓30」連署快衝到10萬！兩團體將召募百名志工宣講

2019-07-08 14:47

修理中共代理人 蔡正元：中共若有樣學樣看誰神氣

2019-07-08 18:04

韓國瑜向綠選民喊話 「不滿意執政，還要繼續支持？」

2019-07-08 20:41

衝刺慈惠宮挑戰郭台銘 朱立倫：媽祖不是用來托夢的

2019-07-08 11:26

郭台銘自嘲不是首富是「首笨」 會道德勸說富人繳稅

2019-07-08 10:31

幕僚發文挺郭、籲有韓不投 柯文哲：年輕人關心國家大事

2019-07-08 11:04

直播烏龍讓雙城論壇交流歸零？柯文哲：人生考一百分也不好

2019-07-08 11:27

蔡英文嗆「外交讓專業的來」 郭台銘諷：斷交專業

2019-07-08 22:10

影／郭台銘被摸頭？籲曾永權要說明「初選公約」

2019-07-08 10:32

控民進黨發動「沒瑜吃蔡」 郭台銘：我非常緊張

2019-07-08 18:33

韓國瑜倡徵募兵並行 郭台銘：過時了！

2019-07-08 21:05

蔡英文不收中華民國帽 郭台銘想到機場塞給她

2019-07-08 12:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top