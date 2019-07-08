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國民黨初選今起跑 李正皓：兩大因素讓韓國瑜佔優勢

2019-07-08 20:26聯合新聞網 綜合報導

國民黨2020總統黨內初選今開跑，李正皓分析依舊會是韓國瑜佔優勢。聯合報系資料照...
國民黨2020總統黨內初選今開跑，李正皓分析依舊會是韓國瑜佔優勢。聯合報系資料照片／記者謝雨珊攝影
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國民黨黨內初選民調今（8日）起動，預計將在15日上午公布結果，確定藍營2020總統人選。由於先前遭前立法院長王金平質疑民調取樣的公正性，因此今天國民黨中央黨部全員備戰，不僅出動民調小組、選監小組甚至還要5位參選人陣營共同見證無誤，堪稱「史上第一次」的作業模式。

國民黨草協聯盟發起人李正皓，今在臉書PO文表示，在民調過程中，若單純考量真實民意支持度的話，他認為郭台銘很可能已經微幅領先韓國瑜。但除了候選人既有的支持度外，還有「組織動員顧電話」和「市內電話使用者年齡層偏大」這兩大關鍵因素，若加上這兩大因素，李正皓認為依舊會是韓國瑜佔優勢。

李正皓指出，在過去幾週內各大媒體各自民調出爐，大致都呈現若郭台銘在三角督（加入柯文哲）的情況下，由於柯、郭兩人支持者的重複性較高，因此會些微落後韓國瑜3個百分點，但若是和韓國瑜一對一將領先3到5個百分點。李正皓也認為，短期來說在柯文哲還未宣布參選的情形下，郭台銘的確能吸收柯文哲長期經營的年輕夫妻和身障弱勢族群，因此郭的態勢也已在他提出政見後開始反轉。

但在最終結果出來以前，李正皓表示五位候選人的勝負依舊難以預料，大家還是要以平靜的心等待結果出爐。對此，也有許多網友留言表示「聽郭昨天的演講民調可能又要降了」或是要郭董別拿國家開玩笑「唯一支持韓國瑜！」。

民調2020選舉韓國瑜郭台銘李正皓
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