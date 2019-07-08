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國民黨初選可能作弊嗎？黃暐瀚整理4點得出這個結論

郭台銘與青年直播 分享高薪秘訣

2019-07-08 19:17台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘，8日拜訪人力銀行，並參加與青年對談直播。(Photo...
國民黨總統初選參選人郭台銘，8日拜訪人力銀行，並參加與青年對談直播。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
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如何解決青年普遍低薪與學用落差？國民黨總統初選參選人郭台銘8日表示，在美國懂AI、大數據的人不怕找不到工作，因此，一年多前即在鴻海設立AI教學，增加青年競爭力，如今北一女當作補助教材。他表示：「AI是現代人的必修課！」「當然，英文也很重要，但更重要的是會寫APP。」

升級產業結構才調薪

在鎂光燈捕捉下，郭台銘拜訪人力銀行，並於支持幸福企業的手板上簽名。受訪時他表示，在他的競選政見裡，為青年加薪是重要政策之一。談到如何協助青年發展，郭台銘強調，基本原則是要先升級產業的基本結構，先壯大企業，否則加薪難度高。

他以台積電為例，為半導體業的龍頭。但卻遭遇韓國競爭，韓國半導體業注入國家資源協助，因此他主張，結合國內大中小型企業組國家隊打世界盃，他表示，獲利要與員工共享，強調勞資關係是「魚幫水、水幫魚」。

從教育著手

郭台銘上直播時接受年輕人提問，第一份工作才25K，試用期時更低，郭董如何解決普遍低薪與學用落差？郭台銘回應，領導人應把國家產業結構調升，他以AI、大數據、雲端計算、機器人等知識經濟領域為例，他強調，G20上各領導人的共同認知，就是2020至2025年間處於傳統產業結構轉型，新興科技將成主流。

郭台銘進一步說明，未來每人都應具備知識經濟的相關技能，他以美國為例，美國懂AI、大數據的人不怕找不到工作，他一年多前設立AI教科書，如今北一女當作補助教材，他強調：「人工智慧是現代人的必修課。」

郭分享高薪秘訣

「英文很重要，但比英文重要的是要會寫APP。」郭台銘表示，若當選總統將協助人力培育，透過教育制度解決學用落差，他承諾：「要大開由國家負擔的義務教育與補習教育，補足AI、大數據等技能。」他說，愛爾蘭、芬蘭從小開始教人工智慧，因此將由國家出錢訓練人才，不要讓年輕人與時代脫鉤。

郭台銘也建議上班族，找工作要重視產業的「未來性」，必須了解產業趨勢走向，其次，上班以後應參與實務作業，不要與實務脫節，並邊做邊補習，充實自己，他透露，讓老闆能夠愛上你的特質是：願意負責、肯付出。

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