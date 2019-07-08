郭台銘有意助登革熱 時值初選太敏感

2019-07-08 15:11 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



郭台銘上廣播專訪首度接受民眾call-in，暢談登革熱、切割楊秋興，回應蔡英文出訪等議題。(POP radio提供) 分享 facebook 「砸錢買選舉廣告不如幫忙防治登革熱！」國民黨總統初選參選人郭台銘接受廣播主持人黃暐瀚專訪，在接受民眾call-in時遭嗆花大筆經費選舉，應多關心高雄登革熱。對此郭台銘不惜以「對天發誓」表示，「早有規劃要做這件事情」，但又擔心挨批炫富。

談登革熱、撇楊秋興

針對節目一位來自高雄的民眾提問：「建議拿買廣告的錢來支持高雄登革熱。」郭台銘回應說：「我本來就要做，但怕被說吃豆腐。」郭台銘強調，參選總統便不好再捐，台大癌醫中心他都捐200億元了，做這個有什麼困難？

也有call-in民眾希望他能約束楊秋興，不要一直攻擊高雄市長韓國瑜，郭台銘立即撇清說，他跟楊秋興一點關係都沒有。郭台銘說，曾以為楊秋興是韓國瑜的重要人馬，但當楊秋興批評韓國瑜後他已經向楊表示：「不要來找我」。郭台銘表示，楊秋興的言論跟自己全無關係。

郭說明育兒財源

針對日前提出「0至6歲國家養」，郭台銘在節目中說明籌措財源方式。他說，除了徵收富人稅500億，也計畫將醫療健康主權基金納入長期財源，並擬檢討與減少前瞻計畫預算。郭台銘強調，徵富人稅的對象為台灣前1000名企業家，他更表示，當中有很多「隱形的富人」。

郭台銘自嘲自己循規蹈矩「我不是首富，而是首笨」，他表示，比自己富裕的人還很多，未來將採道德勸說，一同做善事。被主持人問到，是否擔心開徵富人稅導致選票流失？郭台銘回應，已和很多人接觸，「他們都願意繳」只是不願意聲張自己是富人。

談到總統蔡英文即將於11日出訪過境美國，郭台銘預備國旗帽要贈送蔡英文，但目前尚未獲接受。郭台銘問：「民進黨掌握中華民國總統職位，難道戴一頂國旗帽有這麼難嗎？」。他說，從30歲起就戴國旗帽，質疑蔡英文心中到底有無中華民國？郭台銘更表示，若遭拒絕仍會想方法將帽子送到蔡英文手上。

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