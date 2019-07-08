朱立倫參觀「航海王特展」 暢談動漫、核四

2019-07-08 15:09 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



朱立倫8日於松菸參訪「航海王特展」，配合不同角色特性跟著拍照。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 「動漫產業充滿發展契機！」在7日轟轟烈烈的反鐵籠公投遊行後，前新北市長朱立倫8日現身松山文創園區參訪「航海王特展」，他期待台灣也可以跟上各國發展動漫的風潮。針對今日國政發表會外界關注的能源問題，朱立倫重申，台灣在缺電、確保核安的情況才能重啟核四。

維持堅強的心

朱立倫穿了一件航海王主角魯夫船隊裡重要的廚師–香吉士的衣服，他說，這是他兒子建議他穿的，因為香吉士在動畫裡面說過「人最重要的就是自己的心。」，他希望自己也能維持堅強的心，這一路走來雖然辛苦，但是為了台灣人民，所以內心還是保持很快樂的狀態。

面對不同動漫角色（索隆、喬巴、佛朗基）有不同招牌動作，朱立倫很配合跟著拍照。他提到，除了航海王，日本還有許多動漫都在世界上發展很好，還有美國的復仇者聯盟、漫威系列。這些都證明動漫產業是充滿商機的，台灣應該跟上世界的潮流，政府也應該積極推動動漫產業發展。

中央需盤點能源

「如果台灣能源沒有匱乏，核四也就沒有重啟的必要。」談到能源問題，朱立倫表示，他希望中央政府能將能源資訊盤點清楚，讓大眾理解。而他重啟核四的條件就是經盤點後，如果台灣真的缺乏能源，而核安問題又可獲得保證下，才會重啟核四。

針對再生能源，如離岸風電、太陽能，朱立倫則認為，雖然這些也是未來需要發展的能源選項，但以離岸風電為例，由於剛開始的價格較高，因此不適合太快速的全面發展，而是需要循序漸進，才能降低發展的成本。

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