藍民調開跑 韓郭朱初選最後衝刺

國民黨初選民調前夕，舉行反鐵籠公投集會，郭台銘（圖）要送國旗帽給總統蔡英文。 記者曾原信／攝影 分享 facebook

國民黨總統初選今起展開為期七天的民調，各參選人使出渾身解數衝刺。韓國瑜陣營呼籲韓粉把市話轉接至手機，組織動員守電話，韓也會開直播陪大家聊天，韓昨晚就直播教支持者接到民調電話如何回覆；郭台銘陣營教戰守則也已廣傳社群媒體，並持續關注民生議題及照顧弱勢；朱立倫規畫每日記者會，提出完整政見論述，凸顯自己最禁得起檢驗。

但就在國民黨總統初選民調啟動前，坊間傳出各種棄保說法，朱立倫受訪表示，「有些朋友在操作特定議題」，並暗指郭陣營，呼籲大家要記得彼此是隊友，而不是對手；郭台銘陣營否認，表示大家都了解民進黨在操作，要把票灌給特定參選人，朱民調第三，完全可以理解他焦急的心情。

國民黨總統初選競爭激烈，各陣營參選人不能在民調期間致電拜票，只能把握有限時間，全力衝刺、勤跑行程。

挺韓的立委許淑華及有意參選立委的孫大千，分別在臉書直播或以圖卡教韓粉如何回答電話民調，若選項沒有韓國瑜名字，就回答「都不支持」。韓陣營說，最後一周會有很多策略民調，這些和國民黨民調方式不同，沒有參考價值，希望大家不要被誤導。

韓陣營也說，韓國瑜持續把高雄市做好，讓更多人對市政成果有感。由於過去表達太含蓄，這一周會交出更多市政成績單。韓國瑜本周也會透過媒體管道，和大家對話，開直播陪大家聊天。

搶在初選民調展開前，韓國瑜昨晚即與立委許淑華一起直播，除教支持者接到民調電話如何回覆，並再次闡述他在國政說明會上提到的經濟政策、毒品防治等議題。

郭陣營表示，郭台銘將把重點放在民生議題及照顧弱勢，昨天再拋新政見，主張用一百億元成立專責保險公司，以團保為基礎，只要領有身心障礙手冊就符合投保資格，落實社會正義，本周除了持續全台趴趴走，也會接受媒體專訪，維持曝光度；希望國民黨支持者不要有「非誰不投」的問題，要秉持著三贏的決心，讓高雄贏、總統贏、中華民國贏。

郭陣營也推出簡化版教戰守則，將會在LINE群組、自媒體上廣傳，呼籲支持者無論選項中有無郭台銘，一律回答「唯一支持郭台銘」。

國民黨舉行反鐵籠公投集會，朱立倫（圖中）乘國旗機車到會場。 記者曾原信／攝影 分享 facebook

朱陣營表示，初選進入最後一周，朱將加強論述力道，連三天舉行記者會，針對政見和民進黨錯誤施政提出進一步主張，本周也會清楚說明要避免「贏了初選，輸了大選」，就須「選擇朱立倫」，以及為何他在大選中能「穩贏」。