上凱道抗議公投修嚴 綠辯：解決公投亂象

2019-07-07 18:07 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



國民黨7日舉辦反鐵籠公投，號召群眾集結凱道。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 國民黨7日號召群眾上凱道反鐵籠公投，數萬民眾搭乘遊覽車、穿著藍、白、紅色系衣服聲援。同日，以核養綠、下一代幸福聯盟等公投團體也到場響應。下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩致詞時批評，去年通過的公投案不但沒落實，公投法反被修嚴，關進鐵籠。對此，民進黨發言人周江杰則解釋說，修法是為解決公投亂象。

公投不執行反修嚴

「沒收公投就是獨裁！」以核養綠公投領銜人黃士修致詞時進一步表示，去年有6成民意支持以核養綠公投，今年將續推「重啟核四」公投，他強調，要運用聚集在凱道的10萬群眾，延續影響力，誓言達成百萬連署書，9月底將連署書送進中選會，並要求蔡政府將兩兆元的離岸風電經費返還，重新買回核四燃料棒。

愛家公投領銜人曾獻瑩指出，去年由下一代幸福聯盟提出的3項公投案通過後，至今不但沒落實，公投法甚至修法加嚴，未來公投案須達500萬同意票才有效，加上公投與大選脫鉤，公投門檻變高，越來越難推動，他堅決反對鐵籠公投與大選脫鉤。

「軍公教團體於立法院外搭帳長達485天，執政黨竟不理不睬，」八百壯士捍衛中華協會吳斯懷提到，八百壯士協會代表多數退伍軍人的立場，目前反年改已爭取到大法官釋憲，召開言詞辯論庭。他強調，盼國民黨初選完成後團結拚勝選，誓言將蔡政府「下架」。

綠：避免選舉操作

針對7日的反鐵籠公投遊行，民進黨發言人周江杰回應，2017年經民進黨與時代力量的努力，修法將「公投審議委員會」廢除，並下修公投門檻，但在「鳥籠公投」解開後，國民黨卻用公投綁大選，大量隨意提案，甚至以死人連署來充數，致使去年地方大選一次併了10個公投案，演變成反民主的「公投亂象」。

「修法沒有改變公投門檻，」周江杰解釋說，明訂公投2年1次，是為解決去年公投綁大選，選民排隊投票時間過久造成選務混亂，也有利選民對公投題目的思考判斷，避免不當政治操作；此外，公投公告期變長，也為促使社會對公投議題有充分對話與了解。

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