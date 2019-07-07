網路溫度計：韓國瑜網路聲量第一 郭台銘好感度領先韓

2019-07-07 12:58 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麗玉 ╱台北報導



國民黨總統提名初選民調將開始，幾位參選人網路聲量，韓國瑜第一，郭台銘緊追在後，朱立倫第三，但郭好感度領先韓。

根據網路溫度計大數據顯示，三場初選政見會分別幫五位參選人拉抬不小聲量，尤其朱立倫與郭台銘在第三場過後，對雙方網路聲量均有明顯拉抬。

6月25日首場政見會，韓國瑜拋「塞子」關鍵字，網路聲量高達10萬2503則，隔日塞子說後續正負效應發酵，加上又有小三通爭議，韓6月26日網路聲量筆數衝高至10萬9531則。第二場政見會，6月29日韓聲量急降至5萬5944則，第三場聲量為7萬4913則，仍超越不了6月1日凱道聲量15萬3965則、6月8日花蓮12萬1531則、6月15日雲林15萬0508則、6月22日台中14萬1400則。

至於郭台銘首場政見關鍵字「外掛」，當日及隔日聲量衝高至2萬3638則、3萬8170則。第二場聲量筆數2萬4843則。第三場聲量3萬2998則，三場政見都衝高郭聲量，為近期高點之一。最高點還是7月1日爬象山，郭當日聲量4萬1009則最高。

朱立倫在最後一場與郭台銘交鋒，朱網路聲量攀升達9671則，為3月下旬以來最高。首場政見會後，朱聲量衝高達6284則，聲量總數相較韓郭，有明顯差距。