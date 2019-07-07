朱立倫指操作棄保 郭台銘陣營否認「可理解他焦急的心情」

國民黨總統初選參選人朱立倫說，參選人郭台銘陣營的有一些朋友在操作「特定的議題」，郭台銘(左)陣營否認操作棄保。 記者施鴻基／攝影、圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨總統選舉提名初選傳出棄保效應，參加國民黨初選的朱立倫上午表示，外面有棄韓保朱，棄郭保朱的聲音，參選人郭台銘陣營的一些朋友操作特定議題，大家要記得彼此是隊友，不是對手，7月15日初選過後都要團結，沒有任何人能夠違紀和脫黨。

國民黨總統選舉提名初選民調前，傳出棄保說法，郭台銘陣營否認操作棄保，稱朱立倫民調區區第三名，完全可以理解朱立倫焦急的心情。

郭台銘辦公室表示，他們絕對沒有棄誰保誰，長期以來民調的差距，各參選人都很清楚，區區第三的朱立倫，當然會焦急，因為棄保通常是出現在第三名以後，我們完全可以理解他焦急的心情，但這個焦急，不應該反映是特定候選人的操作。棄保效應在選舉後期、選情緊繃的狀況下，各陣營支持者自己通常就會傳出很多消息，朱立倫已經參與過這麼多選舉，相信他很清楚。

朱立倫說，看誰能帶領國民黨穩穩的贏，看誰是代表台灣前進的力量，做這種選擇就好，要記得大家是隊友、不是對手。

朱立倫表示，郭台銘和他都很關心少子化的問題，不同的是，郭的想法是讓國家養，他的想法是大家養。

他指出，明天起，會天天開記者會，發表不一樣的主題，也會繼續參訪行程，到彰化、台南、嘉義、桃園等地方。

對於棄保效應，高雄市長韓國瑜說，朱立倫非常優秀，但應該盡可能把理念告訴選民，這比較重要。