國民黨明起初選民調 韓郭朱最後衝刺拚了

國民黨總統初選，八日將展開為期七天的民調，十五日上午公布民調結果，確定總統提名人選，送十七日中常會完成提名核備作業。民調前的最後周末，參選人韓國瑜、郭台銘及朱立倫昨分別在南北造勢衝刺，支持者也全力護主，爭取衝高民調。

國民黨「反鐵籠公投凱道大會師」活動今天在台北登場，黨中央設定動員目標是十萬人，號稱二○一六年以來最大型的集會。國民黨能否營造明年大選重返執政的團結氣勢，受到注目，而五位總統初選參選人朱立倫、周錫瑋、郭台銘、韓國瑜及張亞中同場較勁，更是焦點。

國民黨昨天完成四十萬份民調樣本母體的抽樣，不但全程公開，邀請五位參選人代表，並有選監小組、律師參與，同時也透過直播方式，讓外界共同監督、見證整個過程。十五日當天上午八時進行民調資料拆封，由五家民調公司派員到現場統計加權分析，也將直播。

根據國民黨送交五位總統初選參選人的初選公約，要求五位參選人絕不從事宣傳、引導選民妨礙民調真實性回答及任何試圖影響民調公正性之行為；執行民調期間，不同時進行電話拜票、電話民調，並絕不將民調執行現場觀察結果外傳。

高雄市長韓國瑜（左下）昨天在六合夜市快閃現身，吸引大批韓粉擠爆現場。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

韓國瑜 夜市快閃現身

民調前最後周末，韓國瑜昨天號召民眾到高雄觀光代替造勢，他也在六合夜市快閃現身。剛結束雙城論壇的台北市長柯文哲剛好也正在高雄「趴趴走」，一路上有熱情的「柯粉」簇擁，但與韓國瑜王不見王。

韓國瑜知道柯文哲在高雄，還開心地說很多人到高雄，「連柯P也來了」。柯文哲表示，沒特別安排和韓國瑜碰面，「如果遇到就遇到，也沒有怎樣」。支持者各自較勁，這裡呼：「柯文哲加油！」那裡喊：「韓國瑜凍蒜！」兩方涇渭分明。

國民黨總統黨內初選進入最後衝刺，郭台銘（中）昨晚到桃園觀看桃猿對戰統一獅的職棒賽。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

郭台銘 桃園看棒球賽

郭台銘前晚臨時增加高雄六合夜市行程，人還未到，「郭粉」與「韓粉」即針鋒相對。韓國瑜身為地主，昨天展現風度「歡迎各地民眾」，但少數死忠韓粉按捺不住，在街頭朝對手支持者開嗆護主。

郭台銘昨晚到桃園觀看桃猿對戰統一獅職棒賽，也遭韓粉嗆聲「非韓不投」，他只淡淡地回應，「我的選民都是比較理性的」。

國民黨今天舉辦反鐵籠公投凱道大會師，朱立倫（中）昨以行動力挺，與年輕人共乘國旗造型的電動機車亮相，為活動暖場。 （中央社） 分享 facebook

朱立倫 秀國旗電動機車

為準備凱道會師，朱立倫昨天先在台北秀出Gogoro國旗電動機車，今將與韓粉的紅色國旗裝、郭粉的國旗帽，互尬「國旗」。