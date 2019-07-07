兩派粉絲尬場…民調咬緊緊 韓郭肉搏

國民黨總統初選參選人郭台銘提富人稅可課新台幣1600億元。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨總統初選民調明天登場，各陣營鐵粉也從「網路戰」演為街頭對陣，尤其韓國瑜與郭台銘民調差距越咬越緊，兩方支持者近日狹路相逢，彼此都不甘示弱，在高雄相遇更是火藥味十足，讓這場民調肉搏戰更顯激烈。

初選民調在八至十四日進行，民調前的最後一個周末假日，郭台銘直搗高雄市，除拉攏企業界，也與前立法院長王金平合體直播，更走入夜市接地氣，大踩高雄市長韓國瑜地盤。

韓國瑜昨天號召民眾來高雄觀光代替造勢，未料郭台銘及柯文哲周末也排行程「衝高雄」，韓身為地主展現風度「歡迎各地民眾」，但少數死忠韓粉按捺不住，在街頭朝對手支持者開嗆護主。

前晚郭台銘臨時增加高雄六合夜市行程，在郭粉及夜市人潮包圍下已寸步難行，但郭還未到，「郭粉」與「韓粉」即針鋒相對。在場的幾名郭粉激動表示，他們原本也挺韓，但無法接受韓選上市長沒多久就想再選總統，感覺被騙，才改挺郭。韓粉的凝聚力也不容小覷，韓國瑜與局處長的快閃點，都有滿滿的韓粉，「韓國瑜凍蒜」聲此起彼落。

郭台銘昨晚北上桃園觀看桃猿對戰統一獅的職棒賽，也遭韓粉嗆聲「非韓不投」，郭只淡淡地回應，「我的選民都是比較理性的」。

就在關鍵決戰時刻，韓國瑜女兒韓冰前天從加拿大回高雄，被解讀回來為父親輔選。韓冰說，只是放暑假回家，沒有要輔選，也沒有公開的行程。但她被看到在韓國瑜直播現場，顯示還是關心父親的選情。

郭台銘昨到屏東，不少人搶著和郭董拍照握手，兒子郭守正全程緊盯，但姿態低調，產業界代表向郭董建言，郭守正則仔細蒐集意見。核心幕僚透露，郭守正負責父親的行程安排並掌握細節，連新聞稿內容也會掌握。