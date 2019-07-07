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反鐵籠公投今會師 韓粉、郭粉、朱粉互尬拚氣勢

2019-07-07 00:19聯合報 記者王寓中／台北報導

國民黨「反鐵籠公投凱道大會師」今登場，前總統馬英九將致詞。 圖／聯合報系資料照片
國民黨「反鐵籠公投凱道大會師」今登場，前總統馬英九將致詞。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨「反鐵籠公投凱道大會師」今天登場，高雄市長韓國瑜的支持者「韓粉」並未下達動員，但雙北的韓粉是否自發性到場聲援韓，仍受注目；由於會前傳出韓粉在鴻海創辦人郭台銘登台演說時，將用瓦斯汽笛聲干擾，「郭粉」也嚴陣以待，將出動反制，更傳出各自「掃空」汽笛不讓對方買到的情形。

據指出，韓粉若到場，將身穿紅色國旗裝，郭粉會戴國旗帽，參選人朱立倫的支持者則將出動Gogoro國旗電動機車，並提早在張榮發基金會前集結；三方互尬「國旗」之外，彼此是否搶占主舞台前方的場地拚氣勢，中央黨部也全面戒備。相關人員指出，一方面擔心韓粉和郭粉出狀況，但若雙方都不捧場，又擔心冷場。

朱立倫表示，今天國民黨在凱道的活動，就是要團結一致，維護台灣民主，愛國旗也是愛中華民國的表現。媒體詢問韓粉有國旗衣，郭粉推國旗帽，國旗機車是否有「PK」的意味？朱立倫說，這代表大家的共識，國旗與中華民國是大家的共同所愛，也是國民黨團隊的主軸，相信未來一定可以團結在一起。

除了五位參選人，前總統馬英九和黨主席吳敦義也將致詞，並將在活動前後與朱、周、郭、韓、張等同台合體。

為了今天的大會師，黨中央下達全面動員令，彰化以北十縣市總計二百四十八位縣市議員，每人要負責動員兩輛遊覽車；五十五位已提名的立委參選人，每人負責三輛遊覽車；新竹以北七縣市、六個黃復興支黨部，負責動員兩萬人；加上結合十幾個民間社團；另外針對北北桃黨員手機發出十二萬封簡訊；婦女部志工則已在捷運站發送十萬張宣傳單。

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