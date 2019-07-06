曾成功預言蔡英文當選總統 命理師再預言2020三人有「帝王相」

2019-07-06 10:32 聯合新聞網 綜合報導



命理師楊登嵙認為韓國瑜（右1）、郭台銘（左2）、朱立倫（右3）具有帝王相。圖為國民黨第3場國政願景電視發表會。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 2020大選民進黨由總統蔡英文出面角逐連任，國民黨則還在初選競爭中，預計7月15日會公布民調結果。曾在2016年準確預言台灣會出現女總統、蔡英文會當選的知名命理師楊登嵙，他再度出面預言，表示國民黨目前人選只有3人最有看頭，而郭台銘的氣勢已經超越韓國瑜，另外無黨籍的台北市長柯文哲則被認為沒那個「運」。

據《三立新聞網》報導，除了成功預言蔡英文當選總統外，命理專家楊登嵙也在去年九合一大選中以易經卜卦準確預測六都市長當選人，所謂的帝王之相就是「五長」或「五短」，就是頭長(短)、脖長(短)、身長(短)、手長(短)、腳長(短)，這在體相上屬於「貴相」，台灣總統很特別，就是長短輪替、循環，同人連任就不沒變，但只要換人長短就會改變。

楊登嵙表示，目前有意角逐2020總統的人選來看，民進黨部分，蔡英文不選或民進黨另推候選人得「五長」，否則會選不上；而國民黨目前的人選來看，韓國瑜、郭台銘、朱立倫都是「五長」，都具有帝王之相，但是「郭台銘現在的氣勢是最好的。」而無黨籍的台北市長柯文哲，楊登嵙解釋他是屬於「五短」，除了不是2020年總統當選之相外，民調也不可能有突破，認為柯還沒有那個「運」。