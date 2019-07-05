王金平直播雙邀韓國瑜、郭台銘 媒體分析：試圖成為關鍵的「塞子」

2019-07-05 15:40 聯合新聞網 綜合報導



王金平昨日與高雄市長韓國瑜直播，今日更將與鴻海集團創辦人郭台銘開直播。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

前立法院長王金平自從以「不參加奇奇怪怪初選」為由，退出國民黨黨內初選後，便不斷在網路上開直播，並找來其他國民黨總統初選候選人對話，持續提高網路聲量，讓外界霧裡看花，但有媒體分析，王金平刻意與各陣營保持關係，必要時刻成為關鍵的「塞子」。

根據《中評網》報導，王金平在退出黨內初選後頻頻直播，找來高雄市長韓國瑜及鴻海集團創辦人郭台銘等人。尤其王金平與韓國瑜兩人互為競爭對手，卻在直播中玩起小遊戲，氣氛歡樂讓人分不清兩人之間的關係。

然而從直播後的採訪中或許可以看出端倪，王金平在採訪中再次強調自己的名字將不會出現在國民黨的提名名單上，同時也不會脫黨參選。因此王金平是在告訴社會大眾，他仍夠格與其他總統候選人競爭，並同時尋找能延長他政治生命的組合。

《中評網》報導形容，王金平昨日與韓國瑜開直播、今日將繼續與郭台銘開直播，這樣的關係就像是夾在美中關係的金正恩，先與川普會面後，又轉身去找習近平；又像是韓國瑜在政策發表會上提到的「塞子」，不是當別人的「棋子」而是當關鍵的「塞子」。郭台銘也在昨日的記者會上，說明國民黨要打贏選戰，王金平是「不可缺少的資源」。