親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

台灣有可能用「網路實名制」打擊假新聞嗎？

傳被郭台銘點名有立場 藍七七造勢二主持人遭撤換

王金平直播雙邀韓國瑜、郭台銘 媒體分析：試圖成為關鍵的「塞子」

2019-07-05 15:40聯合新聞網 綜合報導

王金平昨日與高雄市長韓國瑜直播，今日更將與鴻海集團創辦人郭台銘開直播。記者楊濡嘉...
王金平昨日與高雄市長韓國瑜直播，今日更將與鴻海集團創辦人郭台銘開直播。記者楊濡嘉／攝影
分享

前立法院長王金平自從以「不參加奇奇怪怪初選」為由，退出國民黨黨內初選後，便不斷在網路上開直播，並找來其他國民黨總統初選候選人對話，持續提高網路聲量，讓外界霧裡看花，但有媒體分析，王金平刻意與各陣營保持關係，必要時刻成為關鍵的「塞子」。

根據《中評網》報導，王金平在退出黨內初選後頻頻直播，找來高雄市長韓國瑜及鴻海集團創辦人郭台銘等人。尤其王金平與韓國瑜兩人互為競爭對手，卻在直播中玩起小遊戲，氣氛歡樂讓人分不清兩人之間的關係。

然而從直播後的採訪中或許可以看出端倪，王金平在採訪中再次強調自己的名字將不會出現在國民黨的提名名單上，同時也不會脫黨參選。因此王金平是在告訴社會大眾，他仍夠格與其他總統候選人競爭，並同時尋找能延長他政治生命的組合。

《中評網》報導形容，王金平昨日與韓國瑜開直播、今日將繼續與郭台銘開直播，這樣的關係就像是夾在美中關係的金正恩，先與川普會面後，又轉身去找習近平；又像是韓國瑜在政策發表會上提到的「塞子」，不是當別人的「棋子」而是當關鍵的「塞子」。郭台銘也在昨日的記者會上，說明國民黨要打贏選戰，王金平是「不可缺少的資源」。

2020選舉王金平韓國瑜郭台銘
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

韓國瑜PK郭台銘！兩項網路最新民調 約7成網友都挺他

2019-07-05 15:47

凱道挺韓朱主持人突遭換 國民黨：行程考量

2019-07-05 14:44

初選民調遭質疑 吳敦義：絕對大公無私

2019-07-05 14:37

總統初選民調遭質疑 國民黨：不會有博歹賭情形

2019-07-05 14:34

觀察站／脫黨參選？ 分裂藍輸江山誰扛責

2019-07-05 14:33

「高雄的蚊子高雄自己殺」 韓粉捐200萬滅蚊

2019-07-05 14:31

郭台銘直搗韓國瑜大本營 今晚合體王金平

2019-07-05 14:28

火線評論2020／綠大選沒新招 藍找到新戰場

2019-07-05 14:26

認定韓國瑜是藍營新共主？ 胡幼偉：王金平藍鯨露餡了

2019-07-05 12:48

為經濟找出路 郭台銘：要與美日大陸東南亞簽貿易協定

2019-07-05 12:21

影／藍總統初選民調遭質疑不公 吳敦義：不應造謠分化團結

2019-07-05 11:54

影／藍營公布總統初選民調事宜 吳敦義：我是公正的

2019-07-05 11:54

朱立倫： 國民黨一定會選出最正常、最適合、最強候選人

2019-07-05 11:15

【即時短評】脫黨參選若拉不下蔡英文 誰扛責？

2019-07-05 11:15

郭台銘在高雄喊韓國瑜留高雄 増設副閣揆駐南台灣

2019-07-05 11:10

高速運算中心7日動土 郭台銘邀韓國瑜出席

2019-07-05 11:03

轟政府不重視少子化 郭台銘：沒辦法做的換我做給你看

2019-07-05 10:14

高雄挺郭大會師！政商挺郭台銘 郭與王金平今合體直播

2019-07-05 09:59

搭韓國瑜順風車？周錫瑋頻開金嗓 學者吐槽：請看清場合

2019-07-05 09:00

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-05 08:47

0-6歲國家養掀論戰 蔡英文、朱立倫這麼說…

2019-07-05 00:26

藍初選進入決戰階段 郭韓朱衝刺

2019-07-05 00:14

郭台銘：打造健康醫療大產業

2019-07-04 23:24

參觀雲林毛巾原鄉 馬英九炒大選話題

2019-07-04 22:53

政見會餘波！媒體堵訪不到的郭台銘難道真坐直升機？

2019-07-04 22:44

打破5缺1流言 藍總統初選參選人七七抗議發言序確定

2019-07-04 22:44

政見會餘波！朱立倫粉絲社群昨晚被惡意翻群

2019-07-04 22:23

韓國瑜：「客廳即工廠」是懷念台灣上下一心拚經濟年代

2019-07-04 17:50

邱毅：郭國家養政見精算配套 朱冷嘲熱諷氣量狹窄輕佻

2019-07-04 17:49

散家產期約賄選？郭台銘：什麼都不做台灣還有希望嗎

2019-07-04 16:20

「國家養」政見發酵？網路民調3指標：郭勝韓6到12%

2019-07-04 16:20

影／朱立倫參拜大甲媽 顏清標：有拜有保佑

2019-07-04 16:07

影╱梨子如何分級？朱立倫一看就懂 果農請他留下來打工

2019-07-04 15:57

影／拜會藍委 郭台銘：做大破大立總統 帶頭拚國會過半

2019-07-04 15:02

郭台銘用身家拚政見 朱立倫提醒勿踩期約賄選紅線

2019-07-04 15:02

朱立倫啖蚵仔煎喝鳳梨冰 自爆馬英九是「便當大王」

2019-07-04 14:36

6歲前國家養為何不行？ 郭台銘：同婚法不就3個月就過了

2019-07-04 14:32

郭台銘：應修法抽富人稅 像我一週花不到2萬

2019-07-04 14:27

火線評論2020／拚經濟怎分配 韓郭朱各有算盤

2019-07-04 14:27
看更多

熱門文章

「孩子的書屋」創辦人陳俊朗驟逝 享年55

2019-07-04 16:48

疑共軍元級潛艦「刻意」露面 前海軍艦長解構原因

2019-07-04 17:31

陸軍「義勇哥」擒拿剌警兇嫌 國防部長要親自表揚他

2019-07-05 09:30

韓國瑜酸寧給外人1.78億 孫大千：蘇貞昌怎「啞」了？

2019-07-05 08:12

震驚悲痛！「台東書屋」創辦人陳爸過世

2019-07-04 16:49

傳被郭台銘點名有立場 藍七七造勢二主持人遭撤換

2019-07-05 12:22

共軍039元級潛艇露面 台馬之星總經理：前所未見

2019-07-05 00:00

「國家養」政見發酵？網路民調3指標：郭勝韓6到12%

2019-07-04 16:20

高速運算中心7日動土 郭台銘邀韓國瑜出席

2019-07-05 11:03

綠黨民調：政黨支持度國民黨最高、藍綠對決蔡小勝郭

2019-07-04 16:44

打破5缺1流言 藍總統初選參選人七七抗議發言序確定

2019-07-04 22:44

直言柯文哲選2020機會不高 宅神：他不選會幫到這個人

2019-07-05 11:56

高雄挺郭大會師！政商挺郭台銘 郭與王金平今合體直播

2019-07-05 09:59

比美軍強？不輸中共？國軍體測 竟有這招可以閃

2019-07-05 10:00

散家產期約賄選？郭台銘：什麼都不做台灣還有希望嗎

2019-07-04 16:20

選邊站！郭台銘高雄造勢 林義守動員500人力挺

2019-07-05 11:01

搭韓國瑜順風車？周錫瑋頻開金嗓 學者吐槽：請看清場合

2019-07-05 09:00

王金平直播訪韓國瑜送藍鯨 祝韓成「魚中之王」

2019-07-04 17:09

認定韓國瑜是藍營新共主？ 胡幼偉：王金平藍鯨露餡了

2019-07-05 12:48

影／韓快閃與綠割草恐爆衝突 韓國瑜：此時唱衰沒意思

2019-07-04 17:19

政見會餘波！媒體堵訪不到的郭台銘難道真坐直升機？

2019-07-04 22:44

邱毅：郭國家養政見精算配套 朱冷嘲熱諷氣量狹窄輕佻

2019-07-04 17:49

民輪目擊共軍潛艦出沒南引島海域 昔日守軍憶當年

2019-07-05 00:10

【即時短評】脫黨參選若拉不下蔡英文 誰扛責？

2019-07-05 11:15

政見會餘波！朱立倫粉絲社群昨晚被惡意翻群

2019-07-04 22:23

韓國瑜：「客廳即工廠」是懷念台灣上下一心拚經濟年代

2019-07-04 17:50

郭台銘在高雄喊韓國瑜留高雄 増設副閣揆駐南台灣

2019-07-05 11:10

韓國瑜PK郭台銘！兩項網路最新民調 約7成網友都挺他

2019-07-05 15:47

影／金瑜同框直播 大玩砸派機 韓國瑜:好像跟情侶玩的

2019-07-04 18:24

出訪過境美國 總統：感受到美方誠意相待的用心

2019-07-05 00:28

【即時短評】藍軍交鋒喚醒的感覺 令蔡政府很難無憂

2019-07-05 13:01

影／扯爆！九合一亂象原因答不出來 監察院糾正中選會

2019-07-05 13:29

0-6歲國家養掀論戰 蔡英文、朱立倫這麼說…

2019-07-05 00:26

鴻海高雄新廠動土不參加？ 韓國瑜：因「77」有凱道活動

2019-07-05 14:00

藍初選進入決戰階段 郭韓朱衝刺

2019-07-05 00:14

解決少子化，郭台銘端出「0-6歲國家養」還不夠！看日韓砸錢催生無效的第二條路

2019-07-05 11:02

【重磅快評】殺死員警的不只刀 還有被閹割的用槍時機

2019-07-05 09:41

「陳爸」逝世 蔡英文：會在教育和社會安全網不斷努力

2019-07-05 09:50

影／七七抗議爆衝突、反動員隱憂 國民黨：都是中華民國粉

2019-07-05 12:06

轟政府不重視少子化 郭台銘：沒辦法做的換我做給你看

2019-07-05 10:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top