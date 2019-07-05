親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

0-6歲國家養掀論戰 蔡英文、朱立倫這麼說…

2019-07-05 00:26聯合報 記者王敏旭王寓中陳秋雲余采瀅游振昇簡浩正／連線報導

總統蔡英文表示，0-6歲由國家扶養，會造成財政上不可承受的負荷。記者王敏旭／攝影
總統蔡英文表示，0-6歲由國家扶養，會造成財政上不可承受的負荷。記者王敏旭／攝影
分享

國民黨總統初選參選人郭台銘拋出的「零到六歲國家養」政見持續在政壇引發討論。總統蔡英文昨天說，這是財政上不可承受的負荷，這跟個人家產無關；國民黨另一位參選人朱立倫表示，參選時宣稱擬以個人財產墊付福利政策，可能不小心踩到「期約賄選」的紅線。郭則回應，任何事都有法令解釋，未來也會有要克服的問題，但什麼都不改變的台灣，還會有希望嗎？

朱立倫指出，參選時宣稱擬以個人財產墊付福利政策，很可能不小心踩到「期約賄選」紅線。這就是法治，政府從來就不是私人企業，更不可以等同於私人企業；企業開疆拓土可以豪氣干雲，因為用的是自己的錢，政治家必須面對各種法規制度的制衡，因為用的是每一位納稅人的錢。

郭台銘回應說，執行任何事情當然一定要合於法規，但更應該考慮人民真正的需要，政治人物考量的事情是落入「能不能做」的考量，非政治人物或一般老百姓的想法是「該做什麼事情」。

郭台銘昨表示，雖聽到其他政治人物說不可能，但那都是他們的舊思維，沒勇氣去突破；至於財源將從政府、個人各類特種基金透過專業管理，另外，他希望多找世界更好的基金運作公司，加上富人稅的提撥，應該能接近此政策預算。

蔡總統則說，主持國家大政，應該要能夠讓國家財政自主，國家財政應該要支應國家需要與人民的需要，把自己的家產拿進來講，這不相關。

此外，高雄市長韓國瑜前天在政見會批評蔡政府「缺德比缺電更嚴重」，蔡總統說，這個比喻非常不當，從國民黨辯論過程中，可以看得出來國民黨的政治人物與候選人，對綠電、核電的本質缺乏完整理解，資料的掌握也不足。

蔡總統表示，台灣綠能產業若發展成功，將是亞洲的領頭羊。至於核能發電，蔡說，很多核電廠在地震帶上，一旦發生天災非常危險；此外，核廢料的處理成本非常高，這些都是國民黨政治人物逃避的問題。

民調2020選舉

相關新聞

政見會餘波！朱立倫粉絲社群昨晚被惡意翻群

2019-07-04 22:23

藍初選進入決戰階段 郭韓朱衝刺

2019-07-05 00:14

打破5缺1流言 藍總統初選參選人七七抗議發言序確定

2019-07-04 22:44

參觀雲林毛巾原鄉 馬英九炒大選話題

2019-07-04 22:53

政見會餘波！媒體堵訪不到的郭台銘難道真坐直升機？

2019-07-04 22:44

韓國瑜：「客廳即工廠」是懷念台灣上下一心拚經濟年代

2019-07-04 17:50

邱毅：郭國家養政見精算配套 朱冷嘲熱諷氣量狹窄輕佻

2019-07-04 17:49

散家產期約賄選？郭台銘：什麼都不做台灣還有希望嗎

2019-07-04 16:20

「國家養」政見發酵？網路民調3指標：郭勝韓6到12%

2019-07-04 16:20

影／朱立倫參拜大甲媽 顏清標：有拜有保佑

2019-07-04 16:07

影╱梨子如何分級？朱立倫一看就懂 果農請他留下來打工

2019-07-04 15:57

影／拜會藍委 郭台銘：做大破大立總統 帶頭拚國會過半

2019-07-04 15:02

郭台銘用身家拚政見 朱立倫提醒勿踩期約賄選紅線

2019-07-04 15:02

朱立倫啖蚵仔煎喝鳳梨冰 自爆馬英九是「便當大王」

2019-07-04 14:36

6歲前國家養為何不行？ 郭台銘：同婚法不就3個月就過了

2019-07-04 14:32

郭台銘：應修法抽富人稅 像我一週花不到2萬

2019-07-04 14:27

火線評論2020／拚經濟怎分配 韓郭朱各有算盤

2019-07-04 14:27

藍凱道動員陷兩難 韓粉是關鍵

2019-07-04 14:23

力挺郭台銘「國家養」 董念台：讓台灣人驕傲一次吧

2019-07-04 14:23

備戰七七 國民黨面臨韓粉反動員、和郭粉衝突危機

2019-07-04 14:22

郭台銘拜會藍委尋求支持

2019-07-04 13:48

政治檔案條例 藍委：對國民黨針對性太強

2019-07-04 13:47

國民黨還有贏的機會嗎？ 黃暐瀚：機會或許在這八個字

2019-07-04 13:32

林濁水：韓國瑜對付國民黨權貴 有比蔡英文寬容？

2019-07-04 13:07

綠營操作挺韓國瑜影響國民黨初選 綠：因為這兩個原因

2019-07-04 12:57

為韓國瑜灌票？ 郭正亮：國民黨只有韓國瑜能凝聚民怨

2019-07-04 12:48

影／不滿國政發表題目 郭台銘想辯論：國民黨要改進

2019-07-04 12:45

黃士修：霸氣郭台銘為什麼不直接表明重啟核四？

2019-07-04 12:44

新北議員揪民眾 力挺郭台銘「國家養」政策

2019-07-04 12:29

建議做韓國瑜造型毛巾，是否支持韓？ 馬英九：想太多了

2019-07-04 12:24

最新民調出爐！ 韓國瑜勝出 初選出線機會高　

2019-07-04 12:20

影／郭台銘拜會藍委尋求支持 帶頭拚立委過半

2019-07-04 12:16

韓國瑜批用電政策 蔡英文：藍不用功、刻意隱瞞

2019-07-04 12:09

跟誰配傳言飛 朱立倫：完全沒有！只想穩穩地贏

2019-07-04 12:04

影／郭董散盡家產「國家養」 蔡英文：這和家產不相關

2019-07-04 12:02

影／孩子國家養 郭台銘：做大破大立總統 創新才能推動政策

2019-07-04 11:53

郭台銘推0-6歲國家養 郝龍斌肯定：預算像時間，擠一擠就有

2019-07-04 11:46

藍營政見會最終場後 黃國昌：韓國瑜初選必勝！

2019-07-04 11:33

0到6歲國家養 網友建議郭董：零利率買政府公債即可！

2019-07-04 11:14
看更多

熱門文章

最新民調出爐！ 韓國瑜勝出 初選出線機會高　

2019-07-04 12:20

「孩子的書屋」創辦人陳俊朗驟逝 享年55

2019-07-04 16:48

郭台銘：應修法抽富人稅 像我一週花不到2萬

2019-07-04 14:27

疑共軍元級潛艦「刻意」露面 前海軍艦長解構原因

2019-07-04 17:31

震驚悲痛！「台東書屋」創辦人陳爸過世

2019-07-04 16:49

蔡政府給了一張「無限卡」 為何韓國瑜一點都不開心

2019-07-04 08:00

林濁水終於讚韓國瑜：草包升級到平庸進步 不能抹煞

2019-07-04 08:09

罷韓、卡管 孫大千批民進黨只有顏色沒是非

2019-07-04 13:14

郭台銘來了 拜會立院黨團馬英九意外中箭

2019-07-04 09:56

藍營政見會最終場後 黃國昌：韓國瑜初選必勝！

2019-07-04 11:33

國民黨還有贏的機會嗎？ 黃暐瀚：機會或許在這八個字

2019-07-04 13:32

「國家養」政見發酵？網路民調3指標：郭勝韓6到12%

2019-07-04 16:20

綠黨民調：政黨支持度國民黨最高、藍綠對決蔡小勝郭

2019-07-04 16:44

郭台銘提0到6歲國家養 鄭文燦：我們不是鴻海共和國

2019-07-04 10:15

扼控中樞防務要隘 陸軍特戰部隊首部署陽明山

2019-07-04 10:07

政府破產 雞都有意見？ 他指蔡英文6年前就說台灣會破產

2019-07-04 08:32

綠營操作挺韓國瑜影響國民黨初選 綠：因為這兩個原因

2019-07-04 12:57

朱立倫啖蚵仔煎喝鳳梨冰 自爆馬英九是「便當大王」

2019-07-04 14:36

建議做韓國瑜造型毛巾，是否支持韓？ 馬英九：想太多了

2019-07-04 12:24

力挺郭台銘「國家養」 董念台：讓台灣人驕傲一次吧

2019-07-04 14:23

毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

2019-07-04 11:00

下指導棋？ 陳水扁：蔡英文應成第一位訪華府的台灣總統

2019-07-04 10:09

陸軍新點子：參加營外馬拉松鐵人三項 可取代體測

2019-07-04 09:44

邱毅：郭國家養政見精算配套 朱冷嘲熱諷氣量狹窄輕佻

2019-07-04 17:49

散家產期約賄選？郭台銘：什麼都不做台灣還有希望嗎

2019-07-04 16:20

感覺被蘇貞昌杯葛 盧秀燕宣布暫停列席行政院會

2019-07-04 10:07

為韓國瑜灌票？ 郭正亮：國民黨只有韓國瑜能凝聚民怨

2019-07-04 12:48

影／韓快閃與綠割草恐爆衝突 韓國瑜：此時唱衰沒意思

2019-07-04 17:19

郭、韓誰比較好打？ 鄭文燦：韓國瑜不可能只靠韓粉當選

2019-07-04 10:38

被刺鐵路警不治 徐國勇預計下午慰問家屬

2019-07-04 09:35

黃士修：霸氣郭台銘為什麼不直接表明重啟核四？

2019-07-04 12:44

「當乖乖牌沒用」盧秀燕缺席行政院會抗議

2019-07-04 10:07

政見會餘波！朱立倫粉絲社群昨晚被惡意翻群

2019-07-04 22:23

王金平直播訪韓國瑜送藍鯨 祝韓成「魚中之王」

2019-07-04 17:09

川普行郭台銘也行？ 介文汲：企業家不適合當總統

2019-07-04 10:41

只幫韓不幫藍！韓粉號召76到高雄 77不去凱道

2019-07-04 14:18

打破5缺1流言 藍總統初選參選人七七抗議發言序確定

2019-07-04 22:44

0到6歲國家養 網友建議郭董：零利率買政府公債即可！

2019-07-04 11:14

共軍039元級潛艇露面 台馬之星總經理：前所未見

2019-07-05 00:00

韓國瑜兩岸小組成員現身雙城論壇 吳家瑩稱來「見習」

2019-07-04 10:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top