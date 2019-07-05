0-6歲國家養掀論戰 蔡英文、朱立倫這麼說…

總統蔡英文表示，0-6歲由國家扶養，會造成財政上不可承受的負荷。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

國民黨總統初選參選人郭台銘拋出的「零到六歲國家養」政見持續在政壇引發討論。總統蔡英文昨天說，這是財政上不可承受的負荷，這跟個人家產無關；國民黨另一位參選人朱立倫表示，參選時宣稱擬以個人財產墊付福利政策，可能不小心踩到「期約賄選」的紅線。郭則回應，任何事都有法令解釋，未來也會有要克服的問題，但什麼都不改變的台灣，還會有希望嗎？

朱立倫指出，參選時宣稱擬以個人財產墊付福利政策，很可能不小心踩到「期約賄選」紅線。這就是法治，政府從來就不是私人企業，更不可以等同於私人企業；企業開疆拓土可以豪氣干雲，因為用的是自己的錢，政治家必須面對各種法規制度的制衡，因為用的是每一位納稅人的錢。

郭台銘回應說，執行任何事情當然一定要合於法規，但更應該考慮人民真正的需要，政治人物考量的事情是落入「能不能做」的考量，非政治人物或一般老百姓的想法是「該做什麼事情」。

郭台銘昨表示，雖聽到其他政治人物說不可能，但那都是他們的舊思維，沒勇氣去突破；至於財源將從政府、個人各類特種基金透過專業管理，另外，他希望多找世界更好的基金運作公司，加上富人稅的提撥，應該能接近此政策預算。

蔡總統則說，主持國家大政，應該要能夠讓國家財政自主，國家財政應該要支應國家需要與人民的需要，把自己的家產拿進來講，這不相關。

此外，高雄市長韓國瑜前天在政見會批評蔡政府「缺德比缺電更嚴重」，蔡總統說，這個比喻非常不當，從國民黨辯論過程中，可以看得出來國民黨的政治人物與候選人，對綠電、核電的本質缺乏完整理解，資料的掌握也不足。

蔡總統表示，台灣綠能產業若發展成功，將是亞洲的領頭羊。至於核能發電，蔡說，很多核電廠在地震帶上，一旦發生天災非常危險；此外，核廢料的處理成本非常高，這些都是國民黨政治人物逃避的問題。