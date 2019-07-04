力挺郭台銘「國家養」 董念台：讓台灣人驕傲一次吧

2019-07-04 14:23 聯合新聞網 綜合報導



董念台（圖）認為郭台銘能實踐「國家養」政見。 聯合報系資料照 分享 facebook

「0到6歲國家養」真的可行嗎？國民黨總統初選參選人郭台銘拋出此政見，引發各界討論，討債名人董念台也在臉書上表態支持郭台銘，認為這個政見讓許多人看見希望，並高呼「讓台灣人驕傲一次吧！」

「國家養」成為國民黨國政願景發表會上的攻防焦點，郭台銘面對財政不足以支應的質疑，甚至撂下「我會用自己的財產墊支，就算散盡家產，也在所不惜」的狠話，但仍被朱立倫酸「以你的身家，大概只能負責一年左右」。

除了黨內對手不以為然，總統蔡英文受訪時也表示，0到6歲由國家負擔，是財政上不可承受的負荷，且跟個人的家產無關。桃園市長鄭文燦則指出，郭台銘的說法很霸氣，「但我們不是鴻海共和國，我們是中華民國」，有財政紀律與國家的租稅負擔。

而先前曾說郭台銘參選是台灣之福的董念台，再次跳出來力挺，他認為以台灣的實力，「國家養」是做得到的事，並幫郭台銘找出其他「生財管道」。他舉例，藍綠執政總有不少「圖利財團工程」，應減少不需建設的「工程發包」；檢討國防軍購、凱子外交一定可以省下可觀數目；嚴格執法打擊政客貪汙，必能省下不少預算。

董念台說，以上述事務為起點，加上郭台銘提出的富人稅等配套，以他不怕得罪人的個性，絕對能拼湊出執行的經費。「『國家養』的議題，一定要成為全民共識」，董念台強調，只要全民上下一心，共同為下一代努力，「相信生存在台灣的你與我，必會為『台灣人』的驕傲，而無怨無悔的付出吧！」

支持郭台銘的還有國民黨副主席郝龍斌，他表示「投資未來永遠比投資過去明智」，被國家照顧的小朋友長大後，從25歲到65歲的就業期間，可以不斷為台灣提供GDP、稅收、產能產值等，是一項「極划算的政策」，至於預算，「就像時間，擠一擠就有」。