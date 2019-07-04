0-6歲幼兒國家養 郭台銘：散盡家產在所不惜

國民黨國政願景發表會昨晚登場，韓國瑜（右起）、張亞中、朱立倫、郭台銘與周錫瑋五位總統初選參選人同台。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

郭主張徵富人稅找錢 錢不夠墊支財產

國民黨總統初選參選人郭台銘提出「零到六歲幼兒由國家扶養」政見，遭黨內同志及行政院質疑，郭台銘昨晚在國民黨國政願景發表會上霸氣宣布，投資孩子就是投資未來，他有信心可以做到，如果籌措財源不如預期，他也會為政策負責， 「我會用自己的財產墊支，就算散盡家產，也在所不惜！」

朱批社會主義：大家養才是公平正義

國民黨總統初選參選人朱立倫昨晚也有備而來，他準備手板，強調「零到六歲國家養，這是社會主義；零到六歲自家養是資本主義；零到六歲大家養才是公平正義。」他主張，「高所得者請自己養、中所得者幫忙養、低所得者國家養」，這才符合公平正義。

「天下沒有白吃的午餐，我們花的每一塊錢都是大家的錢，要不然就花掉下一代的錢。」朱立倫說，他堅持公平正義、主張大家養，作為國家領導人要堅持原則，守得住、走出方向，這才是正確的路。

郭台銘說，少子化是國安問題，這次拋出國家幫忙養六歲學齡前幼兒構想，很多政治人物都說不可能，「但若我和其他政治人物一樣，我就不用出來選了。我一直以來就是化危機為轉機、化不可能為可能。說我不可能是用舊思維去思考，失敗者找理由、成功者是找方法。」

郭台銘提出短期用設立主權基金、徵富人稅、從各縣市預算中找錢等開闢財源的方法。他分析，台灣一年有十八萬新生兒，六年共一百零八萬人，一個孩子補助一個月一萬五千萬元，排富後約需一千八百億元。第一階段的財源，包括提升特種基金的投資報酬率百分之四，就會增加七百億元，再加上富人稅提撥五百億元，就可以有一千二百億元的新增財源，長期財源是大健康產業，第二階段的財源可從此獲利盈餘支應。

朱立倫質疑，郭所提出的方案，最後看起來就是回到政府預算，能否真正落實，建議郭可以先請教專家意見，富人稅就是政府預算，過去政府也曾經稽徵過，郭只要問專家就知道能課到多少；至於盤點基金，提高收益並用於這項政見，朱立倫說，基金資產是不是可以拿來養小孩，這是兩回事。

朱立倫說，養一個小孩一年要花三十萬元，對很多家長來說也許還不夠，但國家養就要花三千六百億元，當然不可以隨便說國家養，由國家推動大健康產業，賺的錢就是回歸國家，若郭要由國家來推動基因工程或新事業，等同增加政府每年稅收來源，進到國庫後，預算要如何分配，是下一階段的事，「要能專款專用？沒有的事」，「這是預算的ABC！」