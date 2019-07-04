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讓偏鄉兒有選擇

郭朱廝殺 韓：他們互相指責的我都同意

2019-07-04 01:09聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

國民黨黨內總統初選參選人郭台銘出席國政願景發表會。記者陳柏亨／攝影
國民黨黨內總統初選參選人郭台銘出席國政願景發表會。記者陳柏亨／攝影
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國民黨最終場國政願景發表會，五位候選人互有交鋒，郭台銘與朱立倫更是唇槍舌劍。朱立倫砲火對準郭台銘，要郭說清楚六歲前國家養的基金來源，又稱幕僚害了郭台銘，準備的數字都不對。郭不甘示弱回應，去年國家公布新生兒的數字只有十八萬多人，朱市長卻說廿幾萬人，「可能有兩、三萬人沒有報戶口。」
國民黨初選參選人朱立倫出席國政願景電視發表會，砲火對準郭台銘。記者林澔一／攝影
國民黨初選參選人朱立倫出席國政願景電視發表會，砲火對準郭台銘。記者林澔一／攝影
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朱立倫在國政提問時，針對郭台銘六歲前國家養的基金來源提出質疑，郭提的財源當中，主權基金、六大基金皆是專款專用，無法作為財源，「應請專家了解一下可不可行」，他接著說，「針對郭台銘剛才承諾他願意以自己的財產墊支，但是以郭台銘的身家也只能負責一年左右，這也是滿嚴重的事情！」

郭台銘也是砲火猛烈反擊，去年國家公布新生兒的數字只有十八萬多人，朱市長說的廿幾萬人，可能兩、三萬人沒有報戶口，「我是有報戶口的才有補貼，朱市長你真的需要去了解國家的財政，我指的主權基金來源，不包含六大退休基金，而且許多基金都被稱為國家的小金庫。」

接著上場的韓國瑜則妙稱，「剛剛朱立倫、郭台銘互相指責部分，我都同意」，一句話逗得全場哈哈大笑。

昨天國政提問一開始，郭台銘就抱怨國民黨題目格局太小，嘲諷「這次的國政問題都是部長級的，國政願景發表會應該要有總統格局的問題才是」，郭還抱怨「這次我只能接受，所以說很委屈我。」

張亞中則理性呼應韓國瑜對高雄的建設，他表示，要打造台灣成為開放島，讓台灣成為中世紀的威尼斯﹑十七世紀的荷蘭，並以高雄市為他第一個實驗區，只要有利就會開放，讓全球資金與人才可以進到台灣。

周錫瑋繼昨晚政見會尾聲又開嗓高唱「連心」，再度成為焦點，主持人沈春華也傻眼說「看是唱的比較好聽，還是說的比較好聽，謝謝五位最佳男主角。」

民調2020選舉

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