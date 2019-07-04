周錫瑋開嗓「意猶未盡」 張亞中「盼獲支持」

國民黨總統初選參選人周錫瑋昨晚在政見會上再度高歌。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 國民黨總統初選 最後一場國政願景發表會後，周錫瑋直呼「意猶未盡」，朱立倫自信滿滿說「穩穩的贏」，張亞中希望民眾在「對比」民調時支持他。

朱在政見會上與郭數度纏鬥「○至六歲國家養」，會後還是談這題目，他說，開這麼大一張支票，大家最關心的是到底做不做得到，他說的一百廿萬數字沒有錯，「這要算清楚」，因為之後大家要接受的挑戰是面對整個總統大選，所以每個政策要很嚴謹，自己最穩定，會穩穩的贏。

周錫瑋表示，昨晚五名初選參選人在一起，給他的感覺是「英雄惜英雄」，每個人都有自己的長處、強項及特色，五人都要覺得「大家都要幫我，我才能贏得勝選」。他說，會後跟郭台銘聊了一下，郭對政見發表似乎有些意猶未盡；而韓國瑜，他覺得韓很想再去貼近地氣與人民。

昨晚再度唱歌，周錫瑋說，這首歌是有意義的，歌名是「連心」，希望大家之後手連手心連心，欣賞彼此優點、尊重彼此理想。 張亞中說，對比式民調時，拜託大家支持他一票，「這不會妨礙到其他人勝利」。

郭台銘與韓國瑜會後均未受訪，韓離開時被問到是否贊成○至六歲國家養及是否要「郭韓配」，只說「各有各的好處」，郭韓配未回應。發表會前媒體問韓準備如何？韓國瑜說，「認真準備、平常心」。