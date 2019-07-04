藍政見會交鋒經濟 朱、郭最切題

2019-07-04 03:34 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



國民黨總統初選第三場政見會3日舉行，嫻熟財經議題的朱立倫提出三大拚經濟重點，郭台銘提出新十大建設，重申6歲前國家養政策，更激動表示不惜散盡家產，兩人政見均較契合經濟主題；韓國瑜則高呼翻轉北高差距，張亞中主張開放政府。而周錫瑋主打都更，顯得較為離題。

韓：翻轉北高差距

韓國瑜指出，台灣同樣的工作性質、工時一樣長，北高卻不同待遇，一個台灣兩個世界，他認為，過去20年經濟政策過度重視成長和數據，忽略紅利分配， 造成貧富差距、南北失衡。因此若他當選總統，將翻轉貧富與南北差距，讓庶民經濟、南北差距以雙引擎拉升，並呼籲下一任總統應每周到南部待2至3天。

他提出台灣經濟發展短期與長期計劃。短期要達到貨出去、人進來、發大財的目標，中長期提出6大改造工程：一、加速邁向數位經濟；二、運用高科技自經區，提高產品價值；三、打造青年願景工程；四、強力推動庶民經濟；五、用經營績效開源節流，成立公部門KPI等。

針對能源政策，韓國瑜表示，蔡政府2025的非核家園是花大錢的騙局，他以2035年碳排放佔50%，另外50%使用乾淨能源，讓安全無虞、人民同意。

張：推動共識開放

張亞中以開放為政見核心，目標將台灣打造為中世紀的威尼斯、十七世紀的荷蘭，他將以高雄為實驗區，對台灣有利的會主動開放，他強調，一中各表無法創造和平和穩定，台灣在全球產業鏈要找定位，他主張推動共識開放，讓民間與政府共同決定產業政策走向。

針對能源議題，張亞中提出三大政策，一、遵守國際設備減碳規範；二、能源越乾淨越好；三、能源更方便、便宜，他主張立刻重啟核四、以核養綠，核廢料則採科技處理。

拚經濟三重點

朱立倫主張自由開放，利用中美貿易戰暫時休兵之際，消除投資障礙，自經區勢在必行。他提出拚經濟三重點：發展新創經濟（AI、區塊鏈、物聯網、金融科技等），並設數位長改革法令；發展文化經濟，結合觀光賺錢；將台灣打造成機能紡織島等。

針對能源議題，朱立倫指出蔡政府2025非核家園不可行，2025要非核要有20%綠能，去年僅5%，國際評比台灣2025年綠能僅9%，他提出智慧儲能、智慧電網等，並強調，他要將富民和庶民加起來拚全民經濟。

郭：不惜散盡家財

「笨蛋！問題是經濟！」郭台銘引用名言，並重申0至6歲國家養，他要從各種特種基金，提升報酬率就有7百億元，接著課徵富人稅，就有5百億元，「如果不夠用，我會用自己的財產墊支，散盡家財也在所不惜！」

郭台銘提出新十大建設，推動台灣半導體全產業鏈，並整合台灣大中小企業，追上韓國的經濟發展，他強調，韓國FTA佔經濟發展7成，台灣僅1成，他將與美國簽FTA，他說：我有辦法簽，並以東進西合為目標，協助台商轉型及前進東南亞市場。

周錫瑋說，推動北部大規模都更，就能解決台灣經濟大部分問題；對中國開放，就能解決全部的貿易問題。他更主張未來要遷都台中，以解決縣市發展不均。至於能源政策，他強調，核四一定要恢復，但也要發展綠能，包括地熱、海浪發電。

【更多精采內容，詳見 】