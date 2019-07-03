影／國民黨總統初選參選人場內較勁 支持者場外拼場

2019-07-03 20:55 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



國民黨第三場國政願景電視發表會今天晚上在台大醫院國際會議中心登場， 五位參選人包括前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中、鴻海前董事長郭台銘，以及新北市前市長朱立倫都在七點前抵達會場，這場政見聚焦在經濟、財政、環境、能源等方向。不過，台灣環境保護聯盟、台灣反核行動聯盟等民間團體也到場抗議，要求五位參選人在核能與綠能議題上表態。