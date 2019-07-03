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不只會發大財 韓國瑜提「六大經濟改造工程」

影／國民黨總統初選參選人場內較勁 支持者場外拼場

2019-07-03 20:55聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

國民黨第三場國政願景電視發表會今天晚上在台大醫院國際會議中心登場， 五位參選人包括前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中、鴻海前董事長郭台銘，以及新北市前市長朱立倫都在七點前抵達會場，這場政見聚焦在經濟、財政、環境、能源等方向。不過，台灣環境保護聯盟、台灣反核行動聯盟等民間團體也到場抗議，要求五位參選人在核能與綠能議題上表態。

國民黨第三場國政願景電視發表會除了候選人在場內發表願景，會場外，也有韓國瑜、朱立倫與郭台銘的後援會，以呼口號喊凍蒜的方式拚場，為自己支持的候選人加油。

台灣環境保護聯盟、台灣反核行動聯盟等民間團體到場抗議，要求五位參選人在核能與綠能...
台灣環境保護聯盟、台灣反核行動聯盟等民間團體到場抗議，要求五位參選人在核能與綠能議題上表態。記者陳柏亨／攝影
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朱立倫的「朱隊友」在場外為朱立倫加油。記者陳柏亨／攝影
朱立倫的「朱隊友」在場外為朱立倫加油。記者陳柏亨／攝影
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國民黨晚間在台大醫院國際會議中心舉辦第三場政見發表會，周錫瑋（左起）、郭台銘、朱...
國民黨晚間在台大醫院國際會議中心舉辦第三場政見發表會，周錫瑋（左起）、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜等人高呼國民黨加油。記者陳柏亨／攝影
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國民黨晚間在台大醫院國際會議中心舉辦第三場政見發表會，周錫瑋（左起）、郭台銘、朱...
國民黨晚間在台大醫院國際會議中心舉辦第三場政見發表會，周錫瑋（左起）、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜等五位總統參選人就經濟、財政、能源與環境等主題，同場較勁。記者陳柏亨／攝影
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郭台銘的後援會呼口號為郭台銘加油。記者陳柏亨／攝影
郭台銘的後援會呼口號為郭台銘加油。記者陳柏亨／攝影
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韓國瑜的支持者，在場外大喊韓國瑜「凍蒜！」。記者陳柏亨／攝影
韓國瑜的支持者，在場外大喊韓國瑜「凍蒜！」。記者陳柏亨／攝影
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