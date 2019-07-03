民調取樣特殊 王金平：黨應加強說明

2019-07-03 18:04 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



前立法院長王金平於3日召開「黨內初選亂局」記者會表示，各陣營都質疑黨內初選民調規則不公，因此他要向黨中央提出兩點建議。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 6月初宣布不參加總統初選的前立法院長王金平於3日記者會指出，黨內初選「戶內選樣」等取樣方式民眾並不熟悉，建議黨中央應立即公開說明「民調取樣特殊性」；且決定初選勝負的關鍵變數為3％～5％，讓綠營可輕易從中操弄民調，黨中央應提出防範對手陣營的因應策略。

特殊民調取樣

國民黨初選於8日啟動民調，王金平表示，黨內各陣營如今充斥「被做掉」的焦慮，尤其採取「取足各項樣本」、「戶內選樣」等取樣方式，都是民眾不熟悉的方式。

且7天冗長的民調作業期，將加深各陣營對民調的不信任，增加「被做掉」的恐懼。因此，王金平建議黨中央應即刻向社會說明本次「調查取樣的特殊性」，以釋各陣營支持者的疑慮。

防綠營操弄

王金平指出，現在雙雄緊繃，決定勝負的關鍵變數為3％～5％，讓綠營可就「誰好打就支持誰」輕易操弄民調，顯示出國民黨初選最終可能被民進黨決定勝負的重大疑慮。他還說，4年前從「唯一支持洪秀柱」到「換柱」的風波，殷鑑不遠。

「絕非杞人憂天，」他透露，黨內各陣營已出現「退出初選，直攻大選」、「呼籲停辦初選」的主張。他還說，「奇奇怪怪的初選，已出現可預期的奇奇怪怪過程和結果，國民黨自毀前程大有可能。」

談起4日與韓國瑜、5日與郭台銘開直播的內容，他說：「會輕鬆愉快玩小遊戲，不談政治。」此外，他也表示不會出席7日反鐵籠公投集會，黨中央沒有邀請，當天會照自己既定行程走。

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