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今國政說明會／郭拋新十大建設 韓重申庶民經濟

2019-07-03 14:26聯合晚報 記者周志豪／台北報導

鴻海創辦人郭台銘。 圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘。 圖／聯合報系資料照片
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郭 打造育兒、車聯網、科技AI島等產業鏈

國民黨總統初選最後一場國政願景說明會今晚登場，主題進入「經濟、財政、環境、能源」的「深水區」，鴻海創辦人郭台銘將拋推動新十大產業建設藍圖，主張若當選將建構未來台灣重要產業鏈，為國家財政經濟提供活水。

郭台銘幕僚表示，郭認為現在所有參選人都在討論分配問題，但要充足分配，先要把餅做大，除推動新十大建設產生產業鏈消費成數回饋外，郭還主張對內要重整政府資源，將各部會小金庫資源整合；對外則是推動開爭富人稅等稅制改革，擴充政府收入。

郭幕僚說，郭台銘一直認為，每個國家有先天優勢、劣勢，要擇優發展，像新加坡很早就推監管沙盒，就是要做亞洲Hub；台灣一直以來最大問題在於沒有總體發展策略，施政沒先後順序。

郭幕僚表示，過去故總統蔣經國時代所推的十大建設偏重硬體，像是蓋高速公路或港口，郭台銘的新十大建設則要打造十個像是育兒產業鏈、車聯網、健康互聯網與打造科技AI島等產業鏈。

高雄市長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片
高雄市長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片
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韓 對外簽訂FTA 對內建立自經區

【記者劉宛琳／台北報導】國民黨今天將在台北舉行最後一場總統初選國政願景發表會，韓國瑜將會重申「庶民經濟」的主張，除了照顧農林漁牧業外，也會透過「經貿外交」，對外簽訂FTA，對內建立自經區，來讓台灣服務業與高附加價值產業與國際接軌；能源方面，韓國瑜將以核安和民主為前提，以「以核養綠」為主題出新的能源政策。

韓陣營強調，韓國瑜不只是只有發大財的概念，他一直把經貿當成經濟政策的主軸。他會特別強調要解決經濟問題，一定要有總體戰略，台灣是一個出口、外貿導向的國家，對外必須透過簽訂自由貿易協定來幫台灣找出路，對內透過自經區鬆綁法令，讓台灣的服務業跟具有高附加價值的產業與國際接軌。

在能源議題方面，韓國瑜會在確保「核安跟民主」及在克服核安問題的前提下，以去年公投通過的「以核養綠」為主張，重新檢視國家能源政策。

民調2020選舉國民黨郭台銘韓國瑜

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