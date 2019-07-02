郭台銘、韓國瑜爭霸國民黨初選 學者斷言「他」會勝出

2019-07-02 11:47 聯合新聞網 綜合報導



藍營總統初選進入倒數階段，聯合報最新民調顯示，郭台銘和韓國瑜的支持度幾乎打成平手，然而學者卻分析應該還是韓國瑜會勝出。聯合報系資料照 分享 facebook

國民黨黨內初選打得火熱，尤其是聲勢最旺的郭台銘和韓國瑜都紛紛在30（日）舉辦造勢活動，較勁意味相當濃厚。對此，台師大政研所教授范世平在臉書提出四要點，指出應該還是韓國瑜會代表國民黨角逐2020總統大位。

日前，郭台銘在電視政見發表會上提出「新生兒從出生到六歲，由國家幫你養」的政策，遭受各界質疑「錢從哪裡來？」「預算怎麼編？」范世平指出，若照郭台銘所說，政府一年必須多支出2800億，豈不是債留子孫？相較於柯文哲砍了老年慰問金，雖然老年人不接受，但年輕人卻支持。

對於育兒政策郭台銘相當有信心，甚至賣關子說，「下回分解！」將會在台北場辯論會作詳細說明。但范世平卻認為郭台銘只是在閃躲問題，這樣只會證明他是信口開河，亂開支票。更表示「先從鴻海先做吧！鴻海集團所有員工的子女，從出生到6歲都由公司養。如果鴻海都做不到，如何在全台灣實施？」。

范世平認為，郭台銘在造勢場合的陸軍與韓國瑜差太多，「郭粉」的凝聚力與動員力根本不如「韓粉」，即使在造勢晚會把媽媽、妻子都推上舞臺，但他講話「無趣又超愛講」，完全不會搞政治造勢。因此范世平分析，應該還是韓國瑜會在總統初選時勝出。