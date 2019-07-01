民調前再衝刺 郭廣告提三贏

2019-07-01 13:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



國民黨總統初選參選人郭台銘日前在首場國政願景發表會上提出「三贏」策略，要讓高雄市長韓國瑜留在高雄，由郭台銘參選總統，在明年擊倒民進黨，達到中華民國贏、台灣人民贏、國民黨贏的「三贏」局面。郭台銘本周推出的第四支廣告，就是以三贏為主軸，在民調封關前做最後衝刺。

郭台銘、韓國瑜在本報最新民調結果中打成平手，成為最可能出線的國民黨總統人選。郭台銘推出第三支競選影片「台灣要贏篇」，影片中出現不少郭台銘幫助過的運動選手，希望大家能如同運動家精神一樣永不放棄，不斷克服挑戰並奮力搏鬥，讓世界再度看見台灣，「台灣要贏，郭懂」。