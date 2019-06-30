出席醫創論壇 郭台銘：要多鼓勵生育

2019-06-30 18:37 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



「育兒政策是當務之急。」國民黨總統參選人郭台銘30日出席2019生醫新創論壇，受訪時談到少子化表示，國家經費應最先運用在鼓勵生育。針對醫創，郭台銘說，台灣有很好的技術，若他當選總統，將打造平台供年輕人創業。

推醫療新創平台

一開場郭台銘透露，一位密西根的醫生專程前來參加活動、與他合照，他說：現在跟我合照都要給我一張票，引起現場哄堂大笑，他說，雖然美國人沒選票，但對方願協助台美生醫科技合作，他也再次強調，台灣不做戰爭挑釁者，要做和平製造者，盼政府花更多心力對抗癌症。

「去年才說服德國藥廠董事長來台灣設研發中心。」郭台銘表示，有350年歷史的德國藥廠在全世界只有3個研發中心，台灣是除了美國矽谷、以色列以外，第3個海外據點，他以「我家一定保護你們的智慧財產權」來說服對方不要到上海、深圳設廠。

郭台銘說，近來日本有很多健康醫療、生化科技產業有意來台發展，應建立一個創新的科技平台，提供給健康事業與年輕醫生進行生化研究。他也提到，台灣要有健康大數據平台提供治療、預防、藥品測試，讓台灣成為各國在華人世界找醫療市場的首選。

拋育兒政策

針對郭台銘日前拋出0到6歲國家養，遭質疑經費來源。郭台銘會後受訪時強調，「不會都用國家的錢，政治人物比較不懂，用不同的思維在想怎麼治理國家」，他認為，如果沒有新生命，國家就有亡國的危機，因此育兒政策是當務之急，至於細節他將會在第3場政見會上說明。

郭台銘表示，台灣人口數呈現死亡交叉，目前的醫院設備足以容納到25到30萬新生兒，但出生率低於18萬人，他問：閒置的設備要放到哪去？他認為，國家經費應最先運用在鼓勵生育，而非投資沒用的蚊子館或鐵路。

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