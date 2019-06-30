藍政見會／談文化…五人齊聲 轟綠去中國化

國民黨總統初選參選人韓國瑜的支持者，在第二場國政願景發表會場外高喊「凍蒜」。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

國民黨總統初選第二場國政願景說明會，針對文化政策問題，五位參選人都強調必須發展有台灣特色的中華文化，也同聲抨擊民進黨的「去中國化」政策，質疑蔡英文總統在民進黨初選期間全台密集拜廟，為何要去拜這些「中國神」？

郭台銘說，蔡總統五月拜了四十三間廟，觀世音、媽祖、關公、濟公…好像什麼神都信，但祂們不都是大陸來的嗎？蔡英文對文化的態度就是「有利用價值時當寶，沒利用價值時當草」，蔡政府不但想搞「政治台獨」，還要搞「文化台獨」；其實尊重本土文化，不代表必須摧毀中華文化，兩者可以相輔相成，共存共榮。

周錫瑋說，蔡英文既然不認同中華文化，又何必逢廟必拜，有何資格去拜神明？他還挖苦，蔡拜廟時司儀應該喊「陰（英）魂退散」，因為心裡不虔誠，拜什麼廟都沒用。

張亞中說，台灣人有百分之九十具漢人血統，他在馬政府時參與課綱討論，提出「台灣文化是以中華文化為主體的多元文化」，當時教育部卻只敢用「多元文化」，不敢提「中華文化為主體」；社會近年紛擾停滯的主因，就是整個國家忙於內鬥，「必須救文化教育的根、認同的根」。

朱立倫以故宮為例，強調兩岸相比：北京只有房子，台灣才是有內涵的博物院。他說，大家要以身為台灣人為榮，也以身為中華兒女驕傲，「擁有多元文化融合的大家庭，要更驕傲地宣揚具有台灣特色的中華文化」。

韓國瑜說，西洋文明、中華文明、日本文明都在台灣天空旋轉，本身又融合閩南、客家、外省、原住民、新住民文化；我國有最強大的電視電影後製能力，卻沒發展出這條產業鍊、賺不到這個錢。