親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

藍政見會／談文化…五人齊聲 轟綠去中國化

2019-06-30 00:14聯合報 記者程嘉文王寓中張文馨／台北報導

國民黨總統初選參選人韓國瑜的支持者，在第二場國政願景發表會場外高喊「凍蒜」。 記...
國民黨總統初選參選人韓國瑜的支持者，在第二場國政願景發表會場外高喊「凍蒜」。 記者杜建重／攝影
分享

國民黨總統初選第二場國政願景說明會，針對文化政策問題，五位參選人都強調必須發展有台灣特色的中華文化，也同聲抨擊民進黨的「去中國化」政策，質疑蔡英文總統在民進黨初選期間全台密集拜廟，為何要去拜這些「中國神」？

郭台銘說，蔡總統五月拜了四十三間廟，觀世音、媽祖、關公、濟公…好像什麼神都信，但祂們不都是大陸來的嗎？蔡英文對文化的態度就是「有利用價值時當寶，沒利用價值時當草」，蔡政府不但想搞「政治台獨」，還要搞「文化台獨」；其實尊重本土文化，不代表必須摧毀中華文化，兩者可以相輔相成，共存共榮。

周錫瑋說，蔡英文既然不認同中華文化，又何必逢廟必拜，有何資格去拜神明？他還挖苦，蔡拜廟時司儀應該喊「陰（英）魂退散」，因為心裡不虔誠，拜什麼廟都沒用。

張亞中說，台灣人有百分之九十具漢人血統，他在馬政府時參與課綱討論，提出「台灣文化是以中華文化為主體的多元文化」，當時教育部卻只敢用「多元文化」，不敢提「中華文化為主體」；社會近年紛擾停滯的主因，就是整個國家忙於內鬥，「必須救文化教育的根、認同的根」。

朱立倫以故宮為例，強調兩岸相比：北京只有房子，台灣才是有內涵的博物院。他說，大家要以身為台灣人為榮，也以身為中華兒女驕傲，「擁有多元文化融合的大家庭，要更驕傲地宣揚具有台灣特色的中華文化」。

韓國瑜說，西洋文明、中華文明、日本文明都在台灣天空旋轉，本身又融合閩南、客家、外省、原住民、新住民文化；我國有最強大的電視電影後製能力，卻沒發展出這條產業鍊、賺不到這個錢。

蔡英文台獨課綱韓國瑜郭台銘

相關新聞

民調決戰期…韓郭今拚場 北台灣隔空對陣

2019-06-30 00:48

政見會延長加局！ 朱立倫深夜與四位參選人隔空對話

2019-06-30 03:06

藍政見會／流言蜚語不斷 參選人高牆真能拆解？

2019-06-30 00:39

藍政見會／民調倒數8天 韓郭激戰朱緊追 誰勝出？

2019-06-30 01:00

藍政見會／韓打長照牌 郭談育兒經 朱猛拋幸福

2019-06-30 00:43

藍政見會／會後互動熱 韓約唱卡拉OK

2019-06-30 00:30

藍政見會／張：中華民國根爛了 周：青年看不到未來

2019-06-30 00:30

藍政見會／「用做來解決問題」朱：台灣低薪已是恥辱

2019-06-30 00:26

藍政見會／博感情 蹽落去！ 郭演素還真 周唱茄子蛋

2019-06-30 00:26

藍政見會／「還給軍公教補償」郭：菜不好吃 換鍋來煮

2019-06-30 00:19

藍政見會／「毒品從蛋黃蔓延到蛋白區」韓：反毒重中之重

2019-06-30 00:10

藍政見會／談勞資…郭喊搶糧、搶市場 韓搬北農經驗

2019-06-30 00:09

挺郭或挺韓？ 台中紅派出現歧異

2019-06-29 23:19

張亞中籲「非藍不投」 總比蔡英文、柯文哲當選好

2019-06-29 22:24

藍營初選政見會台中場 會後聯訪氣氛輕鬆

2019-06-29 19:40

影／國政發表會走錯棚？郭演布袋戲 韓當反毒大使

2019-06-29 19:19

王平金證實和韓國瑜聚餐 也和郭台銘碰到面

2019-06-29 18:35

續拚場！韓國瑜30日新竹造勢郭台銘板橋掃街

2019-06-29 18:32

朱立倫：當16年地方首長服務625萬人民

2019-06-29 18:05

0到6歲小孩國家養？郭台銘：作法下回分解

2019-06-29 17:59

國政會台中場 張亞中：台灣的根出了問題

2019-06-29 17:55

朱立倫：過去16年是用做的 不是用說的

2019-06-29 17:44

政見會韓國瑜向毒品宣戰 高雄市帶頭掃蕩

2019-06-29 17:37

政見會提問╱蔡英文頻拜廟遭藍圍剿 「心不虔拜什麼都沒用」

2019-06-29 17:30

國民黨政見會 周錫瑋唱茄子蛋「浪子回頭」

2019-06-29 17:20

影／韓粉堅守福華飯店外 蹲地細聽韓國瑜政見發表

2019-06-29 17:15

挺郭？挺韓？ 高市議員陳麗娜：7月15日前我挺韓國瑜

2019-06-29 17:08

政見會提問╱韓要勞資心對心郭組國家隊搶錢搶糧搶市場

2019-06-29 17:07

郭台銘開支票：所有新生兒出生到六歲 由國家幫你養

2019-06-29 16:35

政見會韓國瑜提一半長照保險、一半國民年金的長照制度

2019-06-29 16:28

初選落敗將參選到底？郭台銘辦公室：有心人「編劇本」

2019-06-29 16:19

郭台銘發表政見 請出布袋戲偶「素還真」

2019-06-29 16:01

朱立倫：民之所欲常在我手 推動台灣的幸福進行式

2019-06-29 16:01

藍國政會台中登場 張亞中今穿唐裝絕對不「撞衫」

2019-06-29 15:49

影／國民黨第二場國政說明會 各後援會場外拚場

2019-06-29 15:42

張亞中強調去殖民化：不進駐日本在台賣鴉片蓋的總統府

2019-06-29 15:35

第二場總統政見會 吳敦義籲同心支持勝出的候選人

2019-06-29 15:16

小尷尬！朱立倫會粉絲 小韓粉大喊「韓國瑜選總統」

2019-06-29 14:43

影／國政會台中登場 各粉場外口號先較勁

2019-06-29 14:35
看更多

熱門文章

柯文哲嗆蔡英文：用仇恨、恐懼獲利 孫大千：突破盲腸

2019-06-29 08:28

郭台銘開支票：所有新生兒出生到六歲 由國家幫你養

2019-06-29 16:35

新莊王小姐提報告證非韓所生 網友灌爆王浩宇臉書諷：佛地魔

2019-06-29 10:38

蘇貞昌左打韓右卡柯戰功多 2020「蔡蘇配」浮出檯面？

2019-06-29 10:00

加拿大代表談二度派駐台灣 笑稱是美夢成真

2019-06-29 12:01

韓國瑜解除小三疑雲 李佳芬：消費此事的人該道歉

2019-06-29 11:18

蘇貞昌秀國際認證政績 他酸「史上最無敵割稻尾王」

2019-06-29 13:14

拍影片挺罷韓！81氣爆自救會長：不原諒「打混的市長」

2019-06-29 21:02

韓國瑜新竹造勢前夕 屏東街頭上演國旗快閃

2019-06-29 19:18

影／檢座上銬劇並非諷扁 阿扁怒轟：廢掉監察院

2019-06-29 15:59

高教機今年首飛？出廠？ 連總統都搞不清楚…

2019-06-29 08:00

韓粉反動員杯葛七七抗議　馬英九：應不分黨派支持

2019-06-29 15:04

影／國政發表會走錯棚？郭演布袋戲 韓當反毒大使

2019-06-29 19:19

韓國瑜今竹北造勢 朱立倫加入「看板大戰」

2019-06-29 22:29

羅智強：不讓蔡英文再囂張 辦100場護公投街講

2019-06-29 09:10

郭台銘發表政見 請出布袋戲偶「素還真」

2019-06-29 16:01

初選落敗將參選到底？郭台銘辦公室：有心人「編劇本」

2019-06-29 16:19

政見會跳關打怪出經濟牌 郭台銘陣營：定比韓國瑜有梗

2019-06-29 11:55

蔡英文民調破4成就不選？柯文哲：繼續看下去

2019-06-29 11:28

正妹胸前貼韓國瑜貼紙喊「我愛你」 大讚：挺基層的政治人物

2019-06-29 14:39

國瑜夜市陸續進駐為明天造勢熱身 警開2張違規紅單

2019-06-29 18:17

挺郭？挺韓？ 高市議員陳麗娜：7月15日前我挺韓國瑜

2019-06-29 17:08

政見會韓國瑜提一半長照保險、一半國民年金的長照制度

2019-06-29 16:28

蔡英文變「辣台妹」年輕人挺 民進黨線上入黨也增加

2019-06-29 11:30

徐永明：想解除罷免壓力 韓國瑜只有「兩條路」可走

2019-06-29 12:22

藍營初選政見會台中場 會後聯訪氣氛輕鬆

2019-06-29 19:40

蘇貞昌：請韓國瑜專心守住高雄、治好登革熱

2019-06-29 09:54

王平金證實和韓國瑜聚餐 也和郭台銘碰到面

2019-06-29 18:35

韓粉反動員七七遊行 馬英九：跟黨派無關，是人民權利

2019-06-29 15:00

觀光、貿易額都達新高 加駐台代表：雙邊關係正提升

2019-06-29 12:07

0到6歲小孩國家養？郭台銘：作法下回分解

2019-06-29 17:59

韓國瑜建議初選後去烤肉 周錫瑋：政見會結束就可做

2019-06-29 18:18

張亞中籲「非藍不投」 總比蔡英文、柯文哲當選好

2019-06-29 22:24

蘇貞昌批未見有效防疫 高市：成效有目共睹

2019-06-29 14:05

國民黨政見會 周錫瑋唱茄子蛋「浪子回頭」

2019-06-29 17:20

張亞中強調去殖民化：不進駐日本在台賣鴉片蓋的總統府

2019-06-29 15:35

續拚場！韓國瑜30日新竹造勢郭台銘板橋掃街

2019-06-29 18:32

柯P夫婦逛墾丁大街展人氣 年輕遊客：學姐怎沒來！

2019-06-29 23:59

小尷尬！朱立倫會粉絲 小韓粉大喊「韓國瑜選總統」

2019-06-29 14:43

國民黨有兩套震撼劇本？朱立倫：只能有團結這套劇本

2019-06-29 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top