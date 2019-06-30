民調決戰期…韓郭今拚場 北台灣隔空對陣

高雄市長韓國瑜造勢活動今天在竹北登場，陸續已有攤商進駐，為造勢活動熱身。 記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

國民黨總統初選第二場國政說明會昨天平和落幕，但進入民調決戰期，高雄市長韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘今天下午分別在竹北與板橋舉辦大型活動，隔空對陣。挺韓陣營強打「人海戰術」，以「最終場挺韓造勢」號召全台韓粉相挺，要展現韓基層實力；郭陣營則祭出溫情牌，要以郭的故舊視角，推薦「非霸氣總裁」的一面。

國民黨總統初選參選人郭台銘今天在板橋第二體育場舉辦公益園遊會，昨已大致完成布置。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

韓國瑜竹北造勢被視為是初選民調前的「關門作」，巧合的是，近日屢屢被討論是否與郭台銘結盟的立法院前院長王金平，今天也在新竹成立「新竹縣王金平之友會」；另一方面，由永真教育基金會舉辦並邀請郭台銘參加的「歡樂嘉年華」公益園遊會，選在郭台銘老家新北市板橋舉行，由於另一參選人朱立倫在新北深耕八年，因此是否有新北大咖政治人物出席也受到矚目。

此外，民調前黨內氣氛詭譎，近日傳出郭陣營已寫好劇本，萬一郭台銘初選落敗，可能與黨外人士合組「最強大的第三勢力」參選到底，但對此郭台銘辦公室表示毫無所悉，希望有心人不要替他們編劇本。另外，國民黨即將於七七舉辦「反鐵籠公投」凱道抗議，有韓粉質疑活動是為郭台銘造勢，在網路串連「反動員」，前總統馬英九昨天強調，七七抗議是因人民公投權利被蔡英文總統剝奪，應不分黨派站出來反對公投法修惡。

昨天園遊會會場板橋第二體育場已大致布置完成，一半區域是園遊會攤商區和遊樂區，另一半則安排座位和舞台。對近日傳出有議員、里長贈送民眾免費百元面額園遊會點券，部分民眾聽聞後紛紛索取，但昨天永真基金會主秘程蘭瑩說「不可能」，園遊會攤商大多是弱勢團體，如果點券免費提供怎麼達到公益目的？她猜測可能是贊助商轉贈員工或友人，坊間才會有所謂的免費點券。

郭台銘幕僚強調，今天活動不是初選造勢大會，沒有動員群眾，也不會跟韓國瑜造勢活動拚場，「我們不走這個路線」，「就是一個同樂會」；配合活動主題，郭台銘下午將從幼時曾住過的板橋慈惠宮出發遊街，繞行舊板橋火車站前站一帶過去成長地區，再出席園遊會。

挺韓團體今天「決戰二○二○」挺韓造勢大會最終場，除號召在地百位大學生升起十二米國旗，宣誓捍衛中華民國，也透過各系統散發「神力女超人」、國民黨立委許淑華「一支穿雲箭」影片，動員韓粉參與，盼衝出十到十五萬人。

造勢活動今天下午在新竹縣府前廣場與縣政六路登場，兩天前開始就陸續有攤商進駐，民眾也早就逛起街來，買韓國瑜相關周邊商品。