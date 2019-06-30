藍政見會／韓打長照牌 郭談育兒經 朱猛拋幸福

國民黨第二場國政願景發表會昨天登場，參選人張亞中（左起）、朱立倫、郭台銘、韓國瑜與周錫瑋拋出政見。記者杜建重／攝影 分享 facebook

國民黨總統初選昨天舉行第二場國政願景說明會，參選人韓國瑜、郭台銘、朱立倫雖未直接點名，但言詞間交鋒犀利。韓質疑「黑韓」黑到他「外面生了一大堆孩子」；郭稱自己「不會造勢，但很會做事」；朱則質疑公托、幼托政見「不能都由國家養」，花下一代的錢。

除了隔空交火，參選人也各拋重要政見。郭台銘表示，若當總統，所有新生兒「出生到六歲，由國家幫你養」；將建立全台健康大數據基因庫，用大數據的資源開創財源，兌現政見，「這是新十大建設工程之一」。

韓國瑜提出「讓政府來照顧您的父母」，仿效日本建構「長照保險制度」，每個人在工作期間都要強制投保，日後超過六十五歲若要進入安養中心都不必支付任何費用，一半由長照保險支付，一半由國民年金支付，讓老人照護不再成為年輕人的負擔。

朱立倫則要將過去地方執政建立的「幸福進行式」，帶動到全台灣未來式，讓全民都能感受到。

韓批抹黑：韓冰變不是自己生的

首輪發表政見時，接在朱立倫後發言的韓國瑜說，他聽到朱立倫說五十八歲，兩個孩子，自己感慨很多：「我六十二歲、三個孩子，因為選舉抹黑關係，現在變成韓冰不是自己生的，外面生了一大堆孩子」；現在抹黑什麼情況都有可能，在場五位參選人都要做好心理準備，「可能一夜之間不知不覺，外面生了很多孩子」。他向「黑韓」嗆聲：「選舉不是這樣，這是錯的，是非常沒有意義的。」

郭讚自己：不會造勢但很會做事

相對於韓國瑜近來周周大型造勢活動，郭台銘說，「我是真正的政治素人，我不會造勢，但我很會做事！」繼拋出「公托公幼免抽籤」，他再承諾，只要當選中華民國總統，所有的新生兒，從出生到六歲，「由國家幫你養」。

朱立倫表示，他在新北市長任內把閒置教室全做公立幼兒園，做了四百卅一間，減輕家長負擔，「不是喊口號喔」。他意有所指地說，如果想把私托全部公共化，或直接喊公托公幼就免抽籤，沒那麼簡單，而且他講的都是「正在進行式」，不是很多人規畫的「未來式」。

朱質疑公托：不能花下一代的錢

朱立倫並質疑，新北市的公共托育中心與幼兒園沒有新蓋，不能「花下一代的錢」，這是另外一個世代正義；政治人物不要都想花政府的預算，「如果都丟給國家養，單一人補助一萬塊，一年至少要一千四百四十億元，錢是我們大家的」。談到技職教育，朱立倫再點名「郭台銘就是最成功的例子」，證明技職出身也能夠成功，成為大企業家、台灣首富；也不忘酸韓國瑜：「頒市長獎，每天很辛苦在頒，但不要忘了多給技職同學鼓勵。」