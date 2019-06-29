親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大法官人事過關
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
年改一周年檢討
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

韓國瑜在前造勢 郭台銘在後掛看板

2019-06-29 00:03聯合報 文／陳斯穎

圖／陳斯穎
圖／陳斯穎
分享

高雄市長韓國瑜的造勢活動明天在新竹縣府前廣場與縣政六路登場，昨天主辦單位忙著架設活動舞台等設備。但距造勢大會主舞台卅公尺外的大樓外牆，也掛起郭台銘的看板，雙方較勁意味濃厚。

韓國瑜新竹郭台銘總統大選國民黨

相關新聞

等距王金平到底選不選？老天鵝：61％網友說他會復出

2019-06-28 16:55

郭台銘要韓守好高雄 朱立倫叫大家挺國民黨

2019-06-29 00:21

藍今第二場政見會 聚焦青年「薪」酸

2019-06-28 23:57

未來要如何參選總統？ 王金平：世事如棋，乾坤莫測

2019-06-28 19:14

不挺韓國瑜選總統遭嗆蛋洗 警加強保護陸淑美

2019-06-28 19:09

陸淑美表態 郭台銘籲韓國瑜守高雄他當總統「三贏！」

2019-06-28 18:06

朱立倫：如果非誰不投 最後結果就是拱手讓人

2019-06-28 17:06

影／韓國瑜顧基層!盼里長一起打拚 與挺郭陸淑美互動冷

2019-06-28 16:56

初選廣告戰！ 後援會署名刊挺朱立倫廣告

2019-06-28 16:50

王不見王？王金平爆：昨天才跟韓國瑜吃飯、無所不談

2019-06-28 16:46

港媒：郭台銘擬2套劇本 若組「第三勢力」藍憂慮

2019-06-28 14:47

韓郭陣營互打 藍高層出手約制

2019-06-28 14:40

【即時短評】韓國瑜封關秀撐民調 朱立倫尾盤演出急拉

2019-06-28 13:16

白派陸淑美挺郭 王金平：我事先不知情

2019-06-28 12:10

除「大港你贏了」 黃暐瀚聽周錫瑋這個政見差點流眼淚

2019-06-28 11:58

胡幼偉：郭粉支持郭台銘 有兩大錯覺

2019-06-28 07:36

王金平自比郭靖 郭台銘批「準公托」

2019-06-28 00:16

總統初選 高市副議長挺郭不挺韓

2019-06-27 23:00

影╱韓國瑜到顏清標服務處 500分米粉、爌肉已備好

2019-06-22 14:24

彭文正酸蔡英文「最神秘學者」：博士學位是否造假？

2019-06-11 15:42

影／國民黨推「重返執政」新潮T 藍委挺直接納韓國瑜入民調

2019-04-23 16:23
看更多

熱門文章

北檢傳訊新莊王小姐 她提鑑定報告：女兒是與前夫所生

2019-06-28 12:40

黃捷批韓防疫沒擔當 孫大千回：妳要疾呼或翻白眼嗎？

2019-06-28 13:00

韓國瑜遭學生抗議 韓粉肉搜模範生母親卻找錯人

2019-06-28 10:20

小三通爭議 高雄市長韓國瑜率團隊公開道歉

2019-06-28 13:39

黃捷批韓國瑜沒擔當 孫大千反問：妳為防疫做了什麼？

2019-06-28 09:28

罷韓連署書一天收到3千份 公民團體：高雄人積怨已久

2019-06-28 11:12

港媒：郭台銘擬2套劇本 若組「第三勢力」藍憂慮

2019-06-28 14:47

蘇貞昌如果說了那句話 韓國瑜：我一定當場眼淚掉下來

2019-06-28 10:46

韓國瑜造勢場地旁掛郭董大型廣告 網友：韓粉要暴動了

2019-06-28 18:23

新莊王小姐提親子鑑定振奮韓粉 怒嗆王浩宇：出來面對

2019-06-28 16:00

韓提當總統四條件 林濁水提「第五條件」大家才不怕

2019-06-28 07:45

【重磅快評】韓國瑜止血！他得做好這件事才能再造奇蹟

2019-06-28 18:24

【即時短評】成也高雄、敗也高雄 韓國瑜關中要地失火

2019-06-28 11:07

館長越黑賺越大 多家廠商捧錢求「繼續罵中國」

2019-06-28 20:28

除「大港你贏了」 黃暐瀚聽周錫瑋這個政見差點流眼淚

2019-06-28 11:58

蔡英文7月仍可能訪美！懷俄明州長：台灣總統很急著來

2019-06-28 08:19

胡幼偉：郭粉支持郭台銘 有兩大錯覺

2019-06-28 07:36

柯文哲嗆國家主權是屁話 蔡英文在台南回應了

2019-06-28 16:40

國瑜夜市差點GG 緊急協調竹縣府同意綠帶擺攤

2019-06-28 21:16

黃光芹：我會邀韓國瑜一起上法庭 真相有待司法喚醒

2019-06-28 13:05

美參議院通過國防授權法 支持對台軍售

2019-06-28 04:20

罷免韓國瑜演雙殺？ 王鴻薇提兩點：只是帶風向、假議題

2019-06-28 13:36

國軍將官搬風7月1日大布達 後備指揮官姜振中接任

2019-06-28 12:09

調查報導／軍人年資差一點 會不會年改後差很多？

2019-06-28 15:09

拒與吳子嘉和解 韓國瑜盼初選結果出爐後再出庭

2019-06-28 16:39

陸淑美表態 郭台銘籲韓國瑜守高雄他當總統「三贏！」

2019-06-28 18:06

不挺韓國瑜選總統遭嗆蛋洗 警加強保護陸淑美

2019-06-28 19:09

法官法三讀通過 設評鑑機制、貪汙沒收薪水與退休俸

2019-06-28 18:08

韓粉狂熱恐傷團結 藍黨務高層：韓國瑜無奈、無從約制

2019-06-28 14:39

【即時短評】韓國瑜封關秀撐民調 朱立倫尾盤演出急拉

2019-06-28 13:16

時代力量分成派 王浩宇：區域立委恐怕全滅

2019-06-28 11:57

韓國瑜向市民報告：施政半年路平135條 增6千就業機會

2019-06-28 12:02

挺郭不挺韓！藍高市議會總召曾俊傑7月為郭辦基層座談

2019-06-28 10:51

影／「實價登錄」髮夾彎？ 黃國昌：蔡政府背棄承諾

2019-06-28 16:55

意識形態作怪…大法官提名 曾惹出「大屠殺」

2019-06-28 08:00

薩爾瓦多總統替薩中邦交背書 與台復交機率渺茫

2019-06-28 08:57

非韓不投能量多大？ 學者俞振華：推估有百萬人

2019-06-28 12:11

王不見王？王金平爆：昨天才跟韓國瑜吃飯、無所不談

2019-06-28 16:46

影／韓國瑜顧基層!盼里長一起打拚 與挺郭陸淑美互動冷

2019-06-28 16:56

高市500多里長聯誼不分藍綠 主場仍是韓國瑜

2019-06-28 12:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top