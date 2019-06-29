韓國瑜在前造勢 郭台銘在後掛看板

圖／陳斯穎 分享 facebook

高雄市長韓國瑜的造勢活動明天在新竹縣府前廣場與縣政六路登場，昨天主辦單位忙著架設活動舞台等設備。但距造勢大會主舞台卅公尺外的大樓外牆，也掛起郭台銘的看板，雙方較勁意味濃厚。