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港媒：郭台銘擬2套劇本 若組「第三勢力」藍憂慮

2019-06-28 14:47聯合新聞網 綜合報導

近日郭台銘積極在高雄走動、拉抬初選選情。圖／聯合報系資料庫
近日郭台銘積極在高雄走動、拉抬初選選情。圖／聯合報系資料庫
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近日郭台銘積極在高雄走動、拉抬初選選情，並向市民喊話「高雄要什麼我就給什麼」。香港媒體分析，郭台銘與韓國瑜兩人之間的競爭看似平靜，但私底下早已轉趨白熱化，且「劇本」早就寫好了，極有可能與黨外人士合作組「最強大的第三勢力」。

《中評社》報導，郭台銘在25日的政見發表會後，與多位藍營市議員、立委等地方派系人士聯絡，希望這些地方力量能率先表態，不只拔樁意味頗深，更帶有盤點軍容的味道，目前高雄市副議長陸淑美公開挺郭，高雄市長韓國瑜也僅是透過新聞局表示「尊重」。再加上郭台銘並未簽署黨內初選公約，若是無法順利出線，還是很可能參選到底；國民黨立委沈智慧智憂慮，郭台銘此舉恐引發藍營基層支持者分裂。

立法院前院長王金平表示不知道高市議會副議長陸淑美要挺郭台銘。記者楊濡嘉／攝影
立法院前院長王金平表示不知道高市議會副議長陸淑美要挺郭台銘。記者楊濡嘉／攝影
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中評社分析，郭台銘面對2020大選有兩套劇本，最好的設定是郭台銘在黨內民調順利出線，加速整合藍軍迎戰明年的總統大選；若此劇本無法實現，未來是否考慮與王金平柯文哲或是宋楚瑜等人，共組「最強大的第三勢力」仍是未知數。

換句話說，就算韓國瑜在初選獲勝，也還需面對郭台銘獨立參選的可能性與挑戰，「劇本已經有人在寫，就看過程如何運籌帷幄，找出相同最佳利益進行結合」。

郭台銘韓國瑜柯文哲王金平2020選舉
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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