國民黨政見會 僑界：郭、韓不如預期

2019-06-27 14:08 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／洛杉磯報導



國民黨初選辯論會，僑胞從頭到尾看兩遍，對郭、韓表現失望。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨總統初選第一場國政願景電視發表會，聚集五位黨內參選人郭台銘、朱立倫、韓國瑜、周錫瑋、及張亞中，他們發言各有特色。有心繫台灣的南加僑胞，將辯論會從頭到尾看了兩遍，並分析態勢。至於五人在首場辯論會的表現，南加藍營人士指出難分軒輊，但相較於受關注的郭台銘與韓國瑜，周錫瑋與張亞中在辯論會上的表現似乎更為突出。

為了能看出誰更有能力成為國民黨總統候選人代表，國民黨總統初選的國政願景發表會，不僅受到台灣人民關注，許多海外僑胞也格外關心。對五人的表現，南加藍營人士均各有看法，不過多數人都認為，周錫瑋與張亞中的演講內容更為實在。

全美台灣同鄉聯誼會前會長吳程遠表示，其實五人的表現都充分展現了各自優勢，不過民調較高的韓國瑜、郭台銘，均沒有發揮實力。韓國瑜在當天清楚表達了高雄的困境，也多次將海內外僑胞帶進政見內容，看得出他頗重視海外人士的支持，他在兩岸關係的處理上，也有自己的一套方式。郭台銘則完美凸顯出他在國際上的優勢，不過他更多的是在劃清他與中國大陸的界線，以爭取認同。

相較於郭台銘與韓國瑜，吳程遠認為周錫瑋表現最為突出，因為他最沒包袱，也清楚論述出台灣所缺乏的地方，發表的政見均是可行性相當高的。

國民黨美西南支部常委廖介民，則認為張亞中的表現最好，講的頭頭是道，政見內容均是以現實面考量，可惜的是民調偏低。他分析郭台銘與韓國瑜的表現說，郭台銘是政治素人，發表會一直在看稿子，給人印象略差，不過他的確是能讓台灣經濟壯大的候選人。韓國瑜表現不錯，只可惜一直在解釋參選的正當性，有不少包袱。

廖介民表示，台灣經濟發展跟兩岸關係至關重要，候選人必須清楚論述這兩點才可能出線。

從頭到尾將辯論會看了兩遍的國民黨美西南支部委員鄭蓮雲，喜歡周錫偉在辯論會上的發表內容，反而對郭台銘與韓國瑜的表現相當失望。她說，郭台銘主打經濟牌，但演講間帶了不少傲氣，韓國瑜的內容則明顯準備不足，「兩個人表現都不好」。

鄭蓮雲認為，總統不光是要拚經濟，也要考慮許多其他層面，目前這兩位的眼光太狹隘，她希望這兩位民調領先的候選人，能將眼光放遠，清楚實際地講出如何領導一個國家，才能讓更多不同層次的民眾投給藍營。