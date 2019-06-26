學者大讚韓「塞子說」 神分析國民黨初選每人都是塞子

2019-06-26 21:55 聯合新聞網 綜合報導



國民黨總統初選第一場國政願景電視發表會在25日登場，韓國瑜的「塞子說」引起網友熱烈討論。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

國民黨總統初選第一場國政願景電視發表會在昨（25）日登場，其中高雄市長韓國瑜的「塞子說」，引起網友熱烈討論，館長也在臉書直嗆「我問你他X政策，你回我棋子跟塞子，塞X眼？」世新大學副校長游梓翔則分析，不只台灣應在中美衝突中扮演這個關鍵的「塞子」，國民黨初選落選的候選人們，也應該當好黨內的塞子。

游梓翔在臉書說，昨晚的政見會中，雖然韓國瑜提出了塞子說，但這個比喻實在太過特別，論述時間又太短，因此讓很多人看不明白。他認為，棋子是用過即丟，但塞子卻是位處關鍵，因為少了塞子的澡盆就無法承裝水，當然韓市長和他的團隊未來還得多告訴我們台灣要如何在中美衝突中，扮演這個關鍵的「塞子」。

所以游梓翔分析，昨晚朱立倫在政見會中呼籲團結、不要「非誰不投」，就是向目前民調較高的郭韓兩人喊話，無論黨內初選是誰勝出，大家都要當好關鍵的「塞子」、承擔整盆水的重量。游梓翔還說，國民黨內的初選參選人，甚至包括退出初選的王金平，「誰不是塞子」、「如果連黨內的『塞子』都不肯當，看著水流光光，還談什麼台灣的『塞子』論呢？」

對於游梓翔提出的「國民黨塞子論」，網友回應「真理愈辯愈明！加油」、「塞子指的就是『關鍵性的樞紐 』很棒的啟示」、「但是他（朱立倫）一邊酸人一邊喊團結，虛偽不虛偽」。