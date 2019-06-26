被政治耽誤的印象派畫家？作家勸周錫瑋何必選總統

2019-06-26 13:22 聯合新聞網 綜合報導



針對周錫瑋除了是藍營總統初選候選人，也是專業的藝術家，有網友認為兩者其實很衝突，「當一個藝術創作者，然後選擇接近侷限你思想的政權……莫名其妙。」也有網友發現，當周錫瑋說起藝術的事時，好像變得特別柔和。圖擷自 藝花源-台灣花鳥園 分享 facebook 國民黨首場政見會五將激論。包括周錫瑋、韓國瑜、郭台銘、張亞中及朱立倫的支持、反對者也在昨晚過後在網路評點、激戰。作家朱宥勳在臉書轉貼周錫瑋於今年1月在臉書po出的影音，影片內容在分享周錫瑋放在辦公室內的最新兩百號油畫畫作，朱宥勳並稱：「這個是真的有愛，何必選什麼總統呢.....」

網友在po文下方留言，指出原來今天才知道周錫瑋有要選總統，「看在以前是拿他的縣長獎，我要從朱立倫那裡跑票了。」朱宥勳親回說：「他是真的有花五百萬參加初選喔！」網友則回覆：「知道這樣是多少份營養午餐嗎？」有許多網友點出周縣長是真的畫家，是個「被政治耽誤的印象派畫家」、「平心而論真的蠻厲害的，他不好好享受退休生活實在可惜了。」周過去曾開過不少次個展，網友認為若是周錫瑋當選，「台灣的文創是不是真的有救了？」也有網友建議周錫瑋「就拿這個來宣傳，說不定能拿不少票喔！」

針對周錫瑋除了是藍營總統初選候選人，也是專業的藝術家，有網友認為兩者其實很衝突，「當一個藝術創作者，然後選擇接近侷限你思想的政權……莫名其妙。」也有網友發現，當周錫瑋說起藝術的事時，「好像變得特別柔和」，不像昨晚那樣義憤填膺地痛批蔡英文的執政專制腐敗。

周錫瑋在影片內容仔細陳述創作過程，向觀者解釋他的抽象畫全靠想像而來，是一種「邊想邊畫」的創作狀態，同樣的畫會同時畫上四、五張，在來來回回不斷修改下，平均一張大幅油畫作品會耗時10個月到一年時間。