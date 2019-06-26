5金句看完國民黨初選政見會 網友驚豔：圈粉張亞中

2019-06-26 09:34 聯合新聞網 綜合報導



國民黨昨天舉辦首場總統初選國政願景電視發表會，五位參選人朱立倫（左起）、郭台銘、張亞中、韓國瑜和周錫瑋發表政見。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

國民黨總統初選第一場國政願景電視發表會昨晚登場，五位參選人郭台銘、朱立倫、韓國瑜、周錫瑋、張亞中發言各有特色，共同點則是砲火都朝向蔡政府，苗栗縣議員曾玟學對此在臉書發文，他把整場兩個小時的發表會挑出5句金句代表，網友看完則認為「沒一個正常的」、還有網友誇獎張亞中「我個人認為張教授有領導的高度。」

政見會中，五位參選人齊批蔡政府，韓國瑜批蔡「長得清清秀秀，做的都是獨裁的事」；郭台銘批蔡「倒行逆施，轉型正義變成肅殺東廠，惡整軍公教、農漁民和勞工」；周錫瑋喊話「蔡總統你可以下台了！」張亞中批「蔡英文最近修改了公投法，把人民「創制、複決」這兩項直接民權重新關入鳥籠並加了鐵鍊。朱立倫則附和說「前面幾位講得都對，我就不再贅述」。

曾學玟在臉書寫道「各位候選人如果把罵蔡總統的段落省下，我相信會有更多時間談政見和論述」，並替大家整理了5位參選人的金句提供參考，因為許多網友好奇張亞中的來頭，他也特別補充「張亞中為台大政治系教授、孫文學校校長、兩岸統合學會理事長、曾擔任任務型國大。」

以下為曾玟學整理的5大金句 周錫緯：反攻大陸！大港你贏了！ 韓國瑜：拉進來打出去，塞子還棋子？ 張亞中：和平協議為解決之道。 郭台銘：我最強外掛！郭董，我懂。 朱立倫：大家辛苦了，我是正常倫。

朱立倫在政見會上手舉「正常倫」牌子。圖／udn tv 分享 facebook

網友看完後紛紛在底下發表看法「張亞中值得關注，其他人以外界的印象就可略知一二」、「結果唯一正常的國民黨候選人張亞中，卻從沒聽過QQ」、「看完他言論立馬被圈粉！」，也有人認為「超荒謬，昨天根本不是政見會啊！根本就是批蔡大會啊！政見申論還是國政提問很大一部分都是在批評蔡英文執政，政見也沒有特別點明論述。」、「沒一個正常的」、「朱立倫是暗指其他人不是正常倫嗎？」還有人開玩笑的說「這次沒人唱蜂蜜檸檬嗎？」。

而政見會後，臉書粉絲團《爆料公社》也舉辦了網路投票，經過了首場政見發表會後，請問您認為韓國瑜、郭台銘哪位候選人比較有能力可以擊敗目前的執政黨？投票截至今天上午，74％、超過11萬網友支持郭台銘；26％、約4萬網友看好韓國瑜，今晚約10時30分截止開票。

張亞中以學者身分參加國民黨總統初選發表會。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

參加國民黨國政願景發表會的韓國瑜中場休息步出會場。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

參加國民黨國政願景發表會的郭台銘中場休息步出會場。記者劉學聖／攝影 分享 facebook