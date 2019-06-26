藍政見會／韓國瑜、郭台銘穩健 朱立倫出擊迸火花

2019-06-26 01:32 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 王寓中



國民黨總統初選參選人郭台銘。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

國民黨總統初選三場國政願景電視發表會陸續登場，總統候選人的提名之爭，來到最後決戰點，黨內的競爭、對立，也更瀕臨飽和。韓國瑜、郭台銘相爭，雙方大軍傾巢而出，已無退路，面對已輸不起、非贏不可的壓力，直到初選民調封關前，對撞將更激烈；緊追在後的朱立倫從「中間」突圍，後勢發展也將牽動全局。

首場國政發表會，郭台銘有備而來，在總計只十八分鐘時間內，郭的「包裝行銷」處處到位，從經濟專業執行力、庶民出身，低調身段往中間、年輕經濟選民訴求，面對朱立倫質疑，回擊更是強而有力。

對政務最熟悉的朱立倫，談政見游刃有餘，最後乾脆脫稿演出，並且主動提出詰問，左指韓，右質疑郭，還打蔡政府，讓政見會出現火花，展現主導力。

原本對政見會不擅長的韓國瑜，也一改過去只有口號沒內容的論述方式，四平八穩闡述憲政、兩岸、外交政見，內容如何外界各有評價，但起碼呈現「自信」。

首場政見會只是暖身，接下來兩場政見會預料將會有更多互相質疑的火花，國民黨初選競爭將更趨白熱化，韓國瑜五場造勢從一局定生死打到戰線愈拉愈長，要穩住軍公教基本盤、農、漁民及深藍鐵粉。郭台銘傾鴻海王國之力投入初選，面對韓家軍從空優到陸面攻勢，郭在有限時間內採空戰「狂轟猛炸」，除網路、媒體、廣告、論壇，超重量級人士的現身，甚至地方人物及地方派系，郭家軍都步步進逼。

韓有民氣，郭有資源，朱嫻熟國政，三者皆是急盼重返執政的國民黨所需，郭韓朱相爭不下，初選結果無從預料，但差距一定極為接近，這場激烈的初選，會愈選愈團結，還是愈選愈分裂，國民黨的對手們都正高度關注。