藍政見會／談大選 「勝利一定要靠團結」

國民黨總統初選參選人韓國瑜。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

國民黨首場國政願景，五位參選人雖異口同聲表示黨內要團結，但也屢見交鋒。韓國瑜表示，未來當選總統，一周七天會有三天在高雄上班，「我絕對不會離開高雄」；郭台銘表示，國民黨若要勝選，除了鐵桿支持者，需要更多年輕人和中間選民，「國民黨二○二○年要勝選，高雄不能丟。」

朱立倫表示，閩南語有一句話，「三人同一心，烏土變黃金」，用客家話說，「兄弟一條心，黃泥變黃金」，這句話的意思就是：「只要大家團結，泥土也可以變成黃金」；台灣要更好，大家一定要團結，團結不一定會勝利、但是勝利一定要靠團結。

周錫瑋說，國民黨的總統參選人，要尊重黨的中心思考，也要能尊敬每位參選同志。若初選沒有勝選，就不要脫黨參選，而是要全力輔選。

郭台銘表示，國民黨若想要在二○○二○年勝選，除了鐵桿支持者，需要更多年輕人和中間選民，「我知道韓市長要參選總統，是個非常不容易的決定，」就像他必須割捨鴻海，也為鴻海找到好接班人，「國民黨二○二○年要勝選，高雄不能丟。」

郭台銘說，去年民進黨搶了菜攤、丟了江山，如今韓國瑜受到的質疑，是所有國民黨支持者要一起面對的危機；他並表示，國民黨初選不是權貴和庶民戰爭，「我黑手出身、白手起家，我的成功代表任何台灣人只要努力就有機會出頭天，我不認同用階級對立方式激化選情、 撕裂台灣。」