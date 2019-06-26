藍政見會／朱強調「正常倫」 韓保證留高雄

2019-06-26 01:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／台北報導



朱立倫強調自己是「正常倫」，希望大家給「政策專業」一個機會。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

國民黨昨舉辦首場總統初選國政願景電視發表會，五位參選人同台較勁。韓國瑜強調「高雄在地」，承諾選上總統後一周有三天在高雄上班，朱立倫則表示自己是「正常倫」，標榜他與韓、郭的不同。

朱立倫說，許多好朋友提醒他「這是聲量為王的年代」，叮嚀過「表演政治」的重要。他們建議要直播、找網紅、要親切有趣，甚至要更嗆辣，但他堅持，如果每個政治人物都先忙著「譁眾取寵」，還能有多少人會願意一步一腳印地去積累公共事務治理的基本功？對政府運作還能有什麼期待？最終又將替台灣留下什麼？他希望大家給「政策專業」一個機會，也給「穩健中道」的力量一份鼓勵。

韓國瑜強調他會把競選總部放在高雄，若選上總統，一周七天會有三天在高雄上班。

昨天的政見會上，朱立倫則用QR Code讓民眾掃描宣傳自己的政策，堅持「四靠」， 「台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結」。

國民黨主席吳敦義日前不斷強調，這是場公平、公正、公開的初選，但在昨天一○四分鐘的節目外，其餘時間都看得到郭台銘、朱立倫買電視廣告宣傳自己的蹤影，曝光度相較其他三人高出許多。

國民黨初選舉辦三場次的電視國政願景發表會，昨晚是第一場，本周六第二場，七月三日是第三場，七月八日到十四日電話民調。