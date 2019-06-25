藍首場政見會 王金平、陳其邁回應

2019-06-25 18:54 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



王金平與陳其邁25日一同出席中華科技金融大會。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 國民黨總統初選首場政見發表會25日在高雄登場，前行政院長王金平與行政院副院長陳其邁25日一同出席中華科技金融大會時都表示會關注政見會。王金平指出，政見會將聚焦憲政、國防、外交等議題。陳其邁則批，韓國瑜不應「坐這山、望那山」。

針對國民黨首場政見發表會，王金平表示一定會看。他指出，5位參選人將聚焦憲政、國防、外交等議題。針對憲政改革，他認為國內應產生共識推動內閣制，而民進黨處理國民黨黨產與年改政策有違憲疑慮，政見會上應商討憲政對於整個社會的安定性與公平性。

談到最新民調指出，若韓國瑜因參選總統而辭去高雄市長，高雄市民最支持的接替人選是陳其邁，王金平說，民調目前顯示如此，但一年前地方大選民調，陳其邁也比韓國瑜高20至30%，「情勢隨時都在變化。」陳其邁則說，民調顯示出市民對於韓市長未來生涯規劃的反映。

陳其邁表示，假如韓市長在高雄努力做、認真做，兌現他的競選承諾，不會有這個結果。他強調，高雄市民對韓市長有很高的期待，中央也會全力支持高雄市政府，不管是防疫、招商、重大交通建設等等，政黨雖然有競爭，但對地方建設是不分藍綠，他看這民調應該「心裡有數」。

「坐這山望那山，恐怕市民不是很樂意見到。」陳其邁談到，市長兌現政見是一件很嚴肅的事情，做到一半把自己應該要做的事情擱著，近期民調都非常清楚顯示其後果。他也呼籲韓國瑜應不忘初衷。

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