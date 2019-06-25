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國民黨初選激戰 朱郭齊酸韓

2019-06-25 00:55聯合報 記者鄭媁、簡浩正蔡孟妤蔡容喬／連線報導

國民黨參選人卯足全力爭取初選勝出，右圖為韓國瑜（記者蔡孟妤攝影），左圖為郭台銘（...
國民黨參選人卯足全力爭取初選勝出，右圖為韓國瑜（記者蔡孟妤攝影），左圖為郭台銘（左圖，記者葉信菉攝影）。
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國民黨總統初選競爭激烈，在首場國政願景電視發表會展開前夕，各參選人無不卯足全力爭取初選勝出。高雄市長韓國瑜對於最新民調黨內互比落到第三的結果，表示這「代表民進黨最害怕韓國瑜出來選總統」。新北市前市長朱立倫、鴻海前董事長郭台銘則將矛頭對準韓國瑜，對於韓每周一造勢被形容是「韓光演習」，朱立倫表示，總不應該每周做演習；郭台銘則說，自己在拚的是「做事」而非造勢。

韓看民調「民進黨最怕韓國瑜出來選」

台灣民意基金會昨天公布民調，韓國瑜在五位國民黨總統參選人互比中，落後郭台銘、朱立倫。韓指出，這家基金會所做的民調，他從來沒贏過，「這代表什麼呢？」代表民進黨最害怕韓國瑜出來選總統。他說，去年他選高雄市長時，這家基金會做的民調他從沒贏過，開票結果卻是一百八十度不一樣。他表示，只要客觀、中立的民調，「我想我是有信心的」。他說，民調不是文宣，千萬不要把台灣人民內心對政治的看法，把它當做文宣在打。

對於總統蔡英文反酸他選上市長就選總統才是權力中毒，韓國瑜回嗆說，民進黨總統初選的民調辦法，全台灣人都懷疑公平性，他才會說得了權力中毒症；他要蔡好好去思考，民進黨是不是長得越來越不像民進黨，民主進步黨是不是已經變成民主退步黨？

朱立倫昨說，黨內唯有團結才有可能勝選。 記者侯永全／攝影
朱立倫昨說，黨內唯有團結才有可能勝選。 記者侯永全／攝影
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朱立倫：韓光演習不該每周做

至於朱立倫昨天接受「ＰＯＰ搶先爆」廣播專訪，主持人提及，韓國瑜每周造勢被說是「韓光演習」，卻未反應在民調。朱立倫說，總不應該每周做演習；造勢有好處，但應適可而止，畢竟造勢勞民傷財，副作用可能是造成對立。此外，七月八日至十四日只是民調、並非投票，不需要大造勢、大動員，也許做一、兩次，「happy一下可以」，但周周造勢可能造成另股力量的反彈，太多廣告也不是初選該做的事。

朱立倫表示，初選不要強調黨內互比，他也不會對黨內同志採取「狼性打法」，「如果現在往死裡打，之後怎麼辦？ 」另外，他也沒有遇過走那麼久、「變幻莫測」的黨內初選，讓立法院前院長王金平受了很多委屈，初選好不容易將在三周後定案，黨內唯有團結才有可能勝選。

郭台銘：我在拚「做事」非造勢

郭台銘昨天被問到韓國瑜近來周周造勢，但民調數字不升反降。郭指出，自己在拚的是「做事」而非造勢。他也說，現在老百姓不笨了，不會人云亦云，連國中生都很聰明，會表達自己意見。

對於王金平不參加黨內初選，但強調選到底，郭台銘說感到可惜，他質疑國民黨內沒有大力地慰問協調王金平。他說，王金平人脈廣，若沒有王的「陸軍」加持，國民黨明年要贏很難，他不希望王金平離開國民黨，希望黨中央趕緊去慰問、關心。

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