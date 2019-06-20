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否認抗韓陣線 郭台銘：藍營組抗英聯盟

2019-06-20 00:31聯合報 記者王寓中郭政芬魏翊庭／連線報導

國民黨總統初選參選人郭台銘參觀「孫運璿科技．人文紀念館」，郭稱讚孫運璿為人民服務...
國民黨總統初選參選人郭台銘參觀「孫運璿科技．人文紀念館」，郭稱讚孫運璿為人民服務的精神。 記者蘇健忠／攝影
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國民黨總統初選兩強相爭，外傳鴻海董事長郭台銘籌組「抗韓陣線」，郭台銘昨天嚴正否認，強調「沒有這回事」、「如果我們兩人分裂，有贏的機會嗎？我頭腦有這麼不清楚嗎？」郭重申國民黨一定要團結才會贏得勝選，且應該找前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、韓國瑜共組「抗英聯盟」。

朱立倫則在新北說，「防寒（韓）」、「防颱（郭台銘）」都是「防災」，是不正常的，「不要忘了我們不是對手、我們是隊友」，但不幸現在變成內戰。他也強調，初選過程口出惡言、透過網路造謠抹黑，七月推選出候選人也無法團結；「真正把對方當隊友，才能團結一致」。

立法院前院長王金平組「台灣金團結Taiwam assemble 」，臉書直播首站和前台北縣長周錫瑋在新竹合體，王抓著初選話題問周「乾脆把這五位候選人放到荒島，彼此互相建立感情、多溝通，但終究有一個人要逃生回來，誰會先回來？」

周錫瑋妙答五人都不能溝通，因為都要競爭，凶巴巴；要團結在一起，王院長要加入協助溝通，才能全都存活，「還要穿丁字褲來坦誠相見」。

【記者王寓中／台北報導】高雄市長韓國瑜日前突然為高雄登革熱經費，造訪立法院。據了解，韓國瑜當天中午也到國民黨中央黨部拜會黨主席吳敦義，被解讀是韓主動釋出善意。由於黨內正討論全代會修改黨章，刪除黨章總統兼黨主席的條文，此舉被解讀是吳敦義的主席保衛戰，韓國瑜拜會吳敦義，具有「尊吳」的意義。

韓國瑜吳敦義郭台銘國民黨總統大選
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