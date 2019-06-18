郭台銘：從不逼人加班，但那個時代大家喜歡加班

2019-06-18 11:24 聯合新聞網 綜合報導



對於加班文化，郭董有話要說。圖擷自 YouTube: 志祺七七 分享 facebook

為了拉近和年輕世代的距離，郭台銘最近頻頻和YouTuber合作，近日他邀請了【志祺七七】頻道的張志祺到自家吃早餐時，張志祺趁機徵詢了網友們想訪問郭董的問題後進行訪問。

張志祺問到公司有那麼多資產與投資在大陸，未來面對兩岸關係時，會不會把企業利益擺在國家利益之前，郭台銘表示自己已經不再擔任鴻海的負責人了，角色已從經營者變為投資者。往後若成為總統在面對兩岸議題時，會以中華民國總統的身份來做決策。同時他也表示因為中美貿易戰的關係，鴻海其實是有撤離大陸的計畫。

當被要求對其他總統候選人作出短評時，他很快的以危機四伏形容蔡英文、亂了腳步形容韓國瑜、並以心口不一評論柯文哲，但面對王金平時卻支支吾吾的說不出話來，被張志祺宣佈直接跳過。

被要求以一句話短評王金平時，郭台銘想了許久說不出話來。圖擷自 YouTube: 志祺七七 分享 facebook

其中大家最關注鴻海的加班文化問題，郭董想如何解決年輕人低薪和過勞的問題。面對這題，郭董表示鴻海一直都依照政府的規定經營，沒有一次逼迫人加班，因為他覺得加班並沒有效率。但是「在我們那個時代大家喜歡加班，因為加班費多」，解釋加班一小時的工資是平常的1.5倍、假日加班是2倍、星期日加班工資會多到3倍，所以大家喜歡加班。現在會趕大家下班，如果工作沒有在時限內完會請員工先離開明天再繼續，這樣比較有效率也不會有過勞的問題。

針對低薪問題他認為只要企業賺了錢，薪水自然會有提升的空間。將來自己如果當上總統，會從解決中小企業的營運來解決低薪問題。